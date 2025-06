’Forbes’, piccole e medie imprese al Padiglione delle Feste

Piccole e medie imprese di tutta Italia si sono date appuntamento al Padiglione delle Feste di Castrocaro, teatro della tappa romagnola di ‘Forbes Small Giants’. Un evento ideato da ‘Forbes Italia’ (la versione italiana del magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle), organizzato in collaborazione con Confindustria Romagna per dare visibilità e valore alle imprese che rappresentano il cuore dell’economia italiana. Quei ‘piccoli giganti’ che, pur lontani dai riflettori delle multinazionali, si distinguono per solidità, qualità e capacità di generare valore nei territori in cui operano, anche in contesti complessi. Realtà spesso a conduzione familiare, guidate da una visione di lungo periodo e da un forte radicamento nella cultura industriale del Paese. Il Padiglione ha ospitato un confronto tra esperti del settore, imprenditori, rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, moderato dalla giornalista di ‘Forbes Italia’ Carola Desimio. Nel corso del convegno si sono alternate la presentazione di panel tematici di approfondimento e di storie imprenditoriali di successo, momenti di condivisione di informazioni e buone pratiche.

Ad accogliere i partecipanti la padrona di casa Lucia Magnani, amministratore delegato di LongLife Formula S.r.l., società che gestisce Lucia Magnani Health Clinic, Terme di Castrocaro e Grand Hotel. La manager ha ‘raccontato’ la genesi e l’evoluzione del metodo scientifico Long Life Formula, ideato per vivere più a lungo e meglio. Magnani ha inoltre ringraziato gli organizzatori dell’evento per aver scelto il Padiglione, capolavoro architettonico progettato negli anni ’30 da Tito Chini, recentemente oggetto di un importante intervento di restauro e sede di appuntamenti culturali, scientifici e istituzionali. L’organizzazione di ‘Forbes Small Giants’ ha rafforzato ulteriormente il legame tra il mondo dell’impresa e quello della salute, in un luogo simbolico dove l’eccellenza imprenditoriale incontra la ricerca scientifica applicata al Ben Essere e alla longevità.

Francesca Miccoli