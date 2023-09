Forchette, laboratorio teatrale

Al via il Laboratorio di Arti Sceniche ‘The Theatre’ che avrà come sede il Teatro delle Forchette in via Vivaldi 22 a Forlì. I corsi si terranno dal 2 ottobre, tutti i lunedì e mercoledì, dalle 20.30 alle 23.30, dopo una settimana di prova gratuita per conoscere le tecniche e avere un primo contatto con la recitazione. Gli allievi avranno la possibilità non solo di fare esercizi sulla voce, sul corpo e sulle emozioni, ma amplieranno la conoscenza della storia del teatro. A conclusione di ogni anno accademico, si terrà uno spettacolo e alla fine di ogni anno, viene rilasciato un attestato di frequenza. L’intero percorso ha una durata di tre anni al termine del quale verrà consegnato il Diploma Generale.

Al termine del percorso di studi, gli allievi potranno proseguire il laboratorio per un altro anno in modo da approfondire Drammaturgia, Regia, Organizzazione, fino alla messa in scena di un proprio progetto teatrale.

Per chi ha un’età dai 10 ai 17 anni, il docente Stefano Naldi terrà il laboratorio Teatr’Ok, con settimana di prova gratuita, tutti i martedì da ottobre a maggio dalle 17 alle 18.30. Costo laboratorio: 100 euro mensili per The Theatre e 45 per Teatr’Ok. Info e prenotazioni: 0543.1713530; 347.9458012; 339.7097952 – [email protected].