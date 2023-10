Foresta recisa sul Ronco. Ambientalisti in campo:: "Era davvero necessario?. E chi ha dato i permessi?"

Puntare un faro sul "disboscamento in atto" all’interno del Sito di Interesse Comunitario (SIC) ‘I meandri del fiume Ronco’ al confine tra Forlì e Forlimpopoli. Questa è l’intenzione del Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì e dell’associazione I Meandri. "Si tratta di decine di miglia di alberi abbattuti, tagliati e cippati, senza alcun ritegno. Una devastazione senza eguali. Metà dei 234 ettari che formano il Sic sono diventati un deserto. Tutto questo nel totale silenzio delle autorità e dei Comuni". Queste le parole con cui Ornella Mordenti, coordinatrice del Taff, Paola Centofanti, presidente dei Meandri, e Stefano Raggi, esperto degli stessi Meandri, hanno descritto quel che sta succedendo dalla fine di agosto sulla riva sinistra del fiume Ronco Bidente nella zona di Magliano. Una denuncia già arrivata un mese fa dall’associazione Spazi Indecisi, che gestisce il centro visite partecipato di Spinadello.

In quell’occasione Fausto Pardolesi, funzionario dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale, spiegò che "si tratta di lavori per l’asportazione della vegetazione ribaltata all’interno dell’alveo fluviale nel tratto arginato a monte della via Emilia. Non si tratta di pochi rami, ma di centinaia di tronchi che devono essere rimossi con mezzi abbastanza pesanti, quindi dobbiamo portare tali mezzi fino in loco, quindi sia trattori con rimorchio, dove poter mettere tronchi anche di decine di metri di lunghezza, c he mezzi con tenaglie tali da poter tagliare i tronchi. Si tratta di una strada che presenta 4 o 5 metri di larghezza in tutto".

"Certo, come no? – replicano i tre ambientalisti in riferimento alle parole di Pardolesi –. Per fare una strada si dovrebbe estirpare tutto, non andare a selezionare, guarda caso, solo gli alberi più vecchi, come salici e pioppi, lasciando invece la robinia. Inoltre il bosco in questione era ben distante dall’argine, dove è stata realizzata questa strada, quindi che senso ha devastare l’intera area con tagli massicci di alberature?". Le associazioni vogliono vederci chiaro: chi ha dato i permessi? Su quale progetto? Che controlli sono stati fatti sulla ditta che sta eseguendo i lavori?

"Accederemo agli atti – spiegano – andremo in Europa a chiedere poi se abbia ancora senso definire l’area di interesse comunitario, visto che quello che era di interesse, ormai non c’è più. C’erano gli stagni nel quale si riproduceva la raganella e il tritone crestato, questi sono stati bellamente interrati". Gli interventi che sono in svolgimento sul fiume Ronco Bidente lo sono anche negli altri corsi d’acqua della Romagna. "Non è la maniera giusta di affrontare la questione – spiegano –, bisogna creare casse di espansione a monte della via Emilia. Il Ronco Bidente le ha, infatti il fiume ha dato meno problemi degli altri a maggio, ma se ne possono fare altre, il Montone non le ha, andrebbero fatte, ne sono in progettazione tre ormai da anni. Andare a disboscare a lato dei fiumi non fa altro che velocizzare il dilavamento del terreno durante le prossime piogge, peggiorando la situazione".