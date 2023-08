Foreste casentinesi, importante premio per il progetto abete bianco

È stato attribuito al Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna il premio ‘Parchi a emissioni zero – 2023’ consegnato durante la 35° Edizione di FestAmbiente da Alessandra Stefani, direttore generale dell’Economia Montana e Foreste del Ministero dell’agricoltura a Luca Santini, presidente del Parco. Si tratta di un riconoscimento importante a un progetto ideato ad Oltreterra, finanziato del Parco nazionale e coordinato dall’Unione di Comuni Montani del Casentino su quell’abete bianco che viene coltivato da un millennio in queste terre. "La motivazione riporta come elemento principale per il riconoscimento del premio – scrivono i promotori – quello della volontà del Parco di perseguire una corretta gestione dell’area protetta coniugando la necessità di conservare un patrimonio naturale di inestimabile valore espresso dalla prima Riserva Naturale Integrale, quella di Sasso Fratino con il mantenimento delle storiche coltivazioni benedettine e poi granducali di abete bianco che si ripetono attraverso tagli e piantagioni, dall’inizio dello scorso millennio fino ad oggi".

Boschi che hanno dato origine a quegli edifici che rappresentano, in tutto il mondo, il medioevo toscano prima e il rinascimento fiorentino poi, e che ora si propongono, insieme a chi aderirà al progetto di rete dei boschi storici in cantiere già da qualche anno ad Oltreterra, come bandiera del made in Italy del legno sostenibile proposto anche recentemente dall’attuale Governo al fine di rilanciare una gestione forestale sostenibile.

La motivazione del premio è molto chiara: "Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna gestisce foreste plurisecolari. Un patrimonio naturale e storico che merita di essere tutelato e valorizzato, continuando a mantenere, come è avvenuto nei secoli, il giusto equilibrio tra conservazione e sviluppo. Per questa ragione all’interno delle attività ‘Parchi per il Clima’ finanziate dal Ministero Ambiente, l’Ente parco sostiene una ricerca sui ‘Legni Storici’, proposta da Legambiente e Slow Food Italia. Il progetto, coordinato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino, a cui partecipano l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Cnr ha l’obiettivo di caratterizzare i legni storici e il percorso necessario per qualificarli".

Oscar Bandini