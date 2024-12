‘Forestiamo’: domani a Corte San Ruffillo tavola rotonda e aperitivo solidale

L’agriturismo Corte San Ruffillo di Dovadola, in collaborazione con l’associazione VolontariA, ha organizzato per domani l’iniziativa ‘Forestiamo’. Ecco il programma della giornata: ore 10 messa a dimora di alberi; 12.30 pranzo al sacco; 14.30 tavola rotonda ‘Verso una nuova ecologia – i progetti ambientali di VolontariA in Africa e in Italia’; 15.30 Santa Messa celebrata nella chiesa di San Ruffillo; 18 Apericena malgascia e racconto dei progetti di VolontariA per la promozione del diritto all’istruzione (offerta consigliata 20 euro). Racconta la titolare di Corte San Ruffillo, Sara Vespignani: "In occasione del ventennale dell’associazione VolontariA, pianteremo tanti nuovi alberi insieme, parleremo di ecologia, condivideremo progetti che offrono un’istruzione di qualità per tutti, brinderemo durante un’apericena malgascia e doneremo il ricavato ai progetti ambientali ed educativi di VolontariA odv in Africa. Al termine della tavola rotonda seguirà un aperitivo per brindare al Natale che si avvicina". Spiega Michele Lanzoni, che da an opera in Africa per portare avanti le tante iniziative dell’associazione con sede a Bertinoro: "È sempre più necessario prendere coscienza delle necessità del pianeta e dei bambini: sono il nostro futuro, un futuro del quale bisogna prendersi cura, per questo aspettiamo molti partecipanti per confrontarci insieme".

q.c.