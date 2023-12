Forlì "A fianco di chi ha bisogno. Il bene può diventare contagioso"

Sono sei le pagine del calendario dedicate a realtà forlivesi: Avis, Diabete Romagna, Amici dell’Hospice, quartiere San Benedetto, associazione Morgagni Malattie Polmonari e Ior. "Avis è una realtà molto nota – è intervenuto il segretario forlivese Fabio Giacomini –. A Forlì abbiamo chiuso il 2023 con numeri eccellenti: parliamo di 6.100 donatori tra città e comprensorio. Insieme a Cesena siamo i due comuni più virtuosi d’Italia. Ora, per il 2024, puntiamo un nuovo obiettivo: incentivare anche alla donazione di plasma, un vero e proprio farmaco che può salvare tante vite". Avis e non solo: i protagonisti del volontariato possono essere innovativi, ambiziosi, creativi.

Il microfono è poi passato ad Annachiara Feltracco, responsabile comunicazione Diabete Romagna: "Quest’anno compiamo 10 anni di vita. Siamo nati a Forlì, poi ci siamo allargati a Cesena, Cesenatico e Rimini, facendoci conoscere per i nostri progetti legati all’assistenza medica a domicilio. La nostra volontà è quella di dare vita a un mondo in cui il diabete non decida più della vita delle persone, ma diventi un compagno di viaggio con cui convivere giorno per giorno nella maniera più serena possibile". "Da 20 anni – commenta Alvaro Agasisti, presidente dell’associazione Amici dell’Hospice – ci occupiamo di relazione e di cura. Ci interessa aiutare il rapporto tra il paziente e la sua famiglia in un momento di dramma, ma anche offrire cure che leniscano il dolore. Per farlo affianchiamo l’Ausl con figure professionali, ma anche offrendo servizi come il massaggio oncologico e la musicoterapia: piccoli gesti che aiutano chi soffre a vivere pienamente la sua vita fino alla fine".

Si occupa di malattie polmonari rare Ammp, l’associazione Morgagni Malattie Polmonari: "Dal 2008 – spiega il presidente Matteo Buccioli – sosteniamo la ricerca scientifica, perché è l’unico modo per avere speranze legate alla diagnosi di patologie che spesso non hanno una soluzione se non nel trapianto, cercando di sensibilizzare sull’importanza di test periodici". "Noi la solidarietà l’abbiamo sperimentata sulla nostra pelle – interviene Loretta Poggi del quartiere San Benedetto, uno dei più colpiti dall’alluvione –, infatti innumerevoli realtà di Forlì sono venute a darci una mano nel momento del bisogno". La foto sul calendario ritrae alcuni volontari nel rinnovato sottopassaggio, ridipinto in collaborazione con un progetto dell’associazione Mato Grosso: "Quel sottopasso – spiega Poggi – nei giorni dell’esondazione si era riempito di fango e rifiuti, dividendo in due il quartiere. Abbellirlo l’ha reso ai nostri occhi un simbolo di rinascita".

L’ultima parola è di una delle realtà più note della città e non solo: lo Ior. "Come associazione – spiega il responsabile della comunicazione Paolo Grillandi – abbiamo per anni combattuto l’idea di considerare il cancro come un ‘brutto male’ che non si può nemmeno nominare. Allo stesso modo si deve combattere l’idea che il bene lo si deve tenere per sé: il bene può essere contagioso più del male, se lo si fa conoscere. E quello che vogliamo è dare vita a una spirale di solidarietà. Durante le emergenze trovare volontari è decisamente più facile che in momenti di apparente normalità, ma dobbiamo sempre pensare che tante persone vivono un’emergenza ogni giorno".