Forlì, a Rieti un tabù da ribaltare. Negli ultimi 10 anni solo una vittoria

Nel pomeriggio di domani, la Pallacanestro 2.015, a caccia del secondo successo consecutivo, proverà a violare il PalaSojourner di Rieti. Un parquet sul quale, nel corso dell’ultimo decennio, il club di viale Corridoni è riuscito a togliersi ben poche soddisfazioni. Detto che gli incroci tra le due formazioni non sono poi così numerosi, a causa di ‘inserimenti’ in differenti gironi fin quando la serie A2 non era ancora unica, l’Unieuro, dal 2016 in avanti, è tornata dal Lazio a pancia piena una sola volta, nel campionato 2020/21.

La prima volta in cui Forlì ritrova Rieti in tempi recenti risale addirittura alla primavera 2019, nei playoff di serie A2. Al debutto in post-season al suo terzo anno in categoria, la squadra di coach Marcelo Nicola trova proprio la Npc (società riposizionatasi in serie C regionale in estate) negli ottavi di finale. La serie finisce a gara5, dunque, nel volgere di pochi giorni, i biancorossi sono di scena al PalaSojourner per ben tre volte. Senza però mai riuscire a ribaltare l’inerzia. In gara1 non bastano i 30 punti di Giachetti, perché la tripla di Antino Jackson a 2“ dalla fine fissa il punteggio finale sul 74-71. Rieti non trema quarantotto ore più tardi (66-61), mentre in gara5, dopo essere caduta per due volte al PalaGalassi, si impone nettamente e annienta l’Unieuro per 95-67, strappando la qualificazione ai quarti.

È nel 2020/21 che la Pallacanestro 2.015 batte il suo primo ed unico colpo in terra reatina. Nel dicembre 2020, in pieno Covid e dunque in un palasport privo di pubblico, la squadra di Dell’Agnello, reduce dal recente ko in finale di Supercoppa contro Scafati, centra la sua terza vittoria di fila per 74-79. Il match questa volta è equilibratissimo, con gli ospiti che tengono per lunghi tratti in pugno l’inerzia della sfida e, nel finale, prevalgono sulle ali dei canestri di Terrence Roderick (17 punti per lui). È il primo hurrà forlivese al PalaSojourner ma anche l’ultimo braccio di ferro con la Npc, che negli anni successivi, prima di ‘scendere’ in serie B e quindi nelle categorie inferiori, non incrocerà più Forlì.

Così, per ritrovare l’ultima sfida tra la formazione romagnola e quella laziale bisogna attendere la stagione 2023/24. La serie A2 era ancora divisa in due gironi, ma Unieuro e Real Sebastiani si affrontarono nella fase a orologio, ma solo al Palafiera (con vittoria di Cinciarini e compagni). La Pallacanestro 2.015 farà invece ritorno al PalaSojourner addirittura soltanto nell’aprile del 2025: appena sei mesi fa. Ancora una volta con una sconfitta, pesante più per la portata che per il punteggio (79-68), perché arrivato in uno scontro diretto in zona playoff. Disastrosa nei primi due quarti (+25 casalingo poco prima della pausa lunga), Forlì spaventa i padroni di casa accorciando fino al -6 ma senza riuscire a ribaltare il passivo. Tra poche ore, insomma, ci sarà anche un tabù da provare a ‘ribaltare’.