Forlì Airport mira a far squadra: "Noi, polo della formazione piloti"

di Cristina DegliespostiFORLÌIl governatore de Pascale ha annunciato l’arrivo di una legge regionale sul sistema aeroportuale emiliano-romagnolo: ritiene sia un’opportunità per Forlì? Cosa deve contenere la norma per essere d’aiuto concreto a un aeroporto come il vostro?

"Questo progetto è già stato attuato in molte regioni italiane con risultati positivi – afferma Ettore Sansavini, vicepresidente di Forlì Airport (FA) – e siamo convinti sia un’opportunità per tutti gli aeroporti. L’integrazione accresce il potere contrattuale nei confronti dei vettori e genera un’offerta di maggior qualità, distribuita e organizzata in base alle caratteristiche tecniche di ogni scalo, alle opportunità offerte dai territori e dalle infrastrutture di mobilità con una migliore gestione dei picchi dei flussi passeggeri".

Occorrerà fare squadra, quindi.

"La Regione ha dato un’indicazione chiara e noi operatori dobbiamo lavorare su accordi commerciali tra le società di gestione, costituire entità infrasocietarie per l’erogazione di servizi e la cogestione di alcune attività fino ad arrivare ad un’integrazione societaria se vi saranno le condizioni. Forlì ha caratteristiche peculiari su cui stiamo lavorando".

Quali?

"La manutenzione degli aeromobili, lo sviluppo dell’attività formativa con la nuova società Airways Aviation per piloti e con Università e ITAER per progetti di sviluppo. Il progetto Mercury lanciato dal Comune e Fondazione potrà contare sulla piena collaborazione del Ridolfi. Nel medio termine poi vediamo un progetto sul movimento merci collegando il porto di Ravenna e il centro intermodale ferro e gomma di Forlì-Cesena con l’aeroporto".

Lo scalo principale in regione si è detto disposto a ragionare, a patto che gli investimenti altrove non ricadano su Bologna: cosa ne pensa?

"L’aeroporto di Bologna è connesso perfettamente con l’alta velocità centrale in una regione in forte sviluppo economico e turistico; ha però dei grandi limiti fisici e strutturali su cui sta lavorando con costosi e lunghi investimenti, che limiteranno gli spazi per l’operatività. Bologna potrebbe svolgere un ruolo strategico di coordinamento e riorganizzazione per il traffico usufruendo della capacità operativa inutilizzata degli scali minori onde evitare di perdere traffico a favore di aeroporti in regioni limitrofe".

Come sta andando la ricerca di partner privati per il vostro aeroporto?

"Abbiamo interlocuzioni in corso, ma certamente prima dobbiamo comprendere gli effetti del processo attivato dalla Regione".

Tolti gli investimenti pubblici e privati, se ci saranno, poi Forlì deve dimostrare di essere attrattivo per le compagnie: sarà sufficiente?

"L’ampliamento dell’area partenze e dell’area commerciale aiuterà l’aeroporto ad aumentare le entrate non aviation rendendolo più attrattivo per le compagnie aeree. Ci stiamo riorientando su una logica di incoming anche con compagnia di linea straniera per l’estate 2025. La redditività degli investimenti deriverà da tutte le aree in sviluppo e solo marginalmente dall’incremento dei passeggeri".

Come supererete l’assenza di adeguati collegamenti infrastrutturali?

"La tangenziale di Forlì consente una buona connettività però un intervento sulla Ravegnana potrebbe aiutare lo sviluppo del movimento merci verso il porto di Ravenna".

Puntare in alto comporta anche investimenti per Forlì come una torre di controllo e la polizia di frontiera: come vi state muovendo?

"Attualmente, la torre di controllo Enav copre la fascia oraria dalle 8 alle 18, lunedì-venerdì, insufficiente per un’attività passeggeri. FA sostiene il costo dell’estensione dalle 7 alle 23 su 7 giorni, con un contributo di 570mila annui. L’ampliamento del servizio sarebbe utile per dare le stesse possibilità a tutti gli aeroporti".