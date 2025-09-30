Forlì, al Palafiera non c’è più la curva. Basket, protesta contro la società: ancora veleni dopo scontri e divieti

Forlì, 30 settembre 2025 – ​​​​​​Una situazione con pochi precedenti, anche nel resto d’Italia. La Forlì del basket non canta più a squarciagola, non sfotte più i tifosi avversari (cosa diversa, ovviamente, dall’affrontarli armati di spranghe), non sventola più bandiere. Il Palafiera – reduce da un restauro da 3,3 milioni di euro – domenica presentava un vuoto sul lato nord, quello della curva. I gruppi organizzati stanno così tenendo fede a quanto annunciato al termine della scorsa stagione: niente più tifo casalingo. Paradossalmente, sono andati a Cremona sabato 20 settembre – oltre 200 chilometri di distanza – ma non sostengono la squadra nella loro città.

Poche le eccezioni: qualcuno è entrato senza tifare; un anonimo striscione su via Punta di Ferro ha rivendicato ancora vicinanza alla squadra. Ma la frattura – per ora – è netta, originata dagli scontri di maggio, prima di gara2 di semifinale playoff a Rimini: una situazione che ha portato a 40 Daspo (divieti di prendere parte a qualunque manifestazione sportiva) e a due partite a porte chiuse. La Pallacanestro 2.015 condannò i violenti con un comunicato intitolato “Daspo a vita!!”. Poche ore dopo, gli ultras forlivesi ricevettero la solidarietà dei riminesi, con cui pure se le erano date di santa ragione.

I segnali della crisi del tifo organizzato sono moltissimi. Il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi – appassionato di basket – ha convintamente aperto le porte della Supercoppa disputata a metà settembre. Erano in campo sia Forlì sia le sue rivali più vicine geograficamente. La manifestazione era considerata ad alto rischio ma si è svuotata di significato perché gli spalti, nonostante l’esigua distanza, sono rimasti vuoti per protesta. Disertati anche dalla Fossa, la caldissima tifoseria della Fortitudo Bologna: tutti contro i nuovi biglietti nominali (che, per altro, hanno provocato code lunghissime al Palafiera domenica). E non solo.

Sul tavolo resta il problema dei divieti. Generalmente, l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive suggerisce rischi e contromisure. Prefetto e questore tendono ad allinearsi a un organo del ministero dell’Interno. A Forlì, le autorità preposte all’ordine pubblico – sia Rinaldo Argentieri sia Claudio Mastromattei, che domenica era al Palafiera – hanno spiegato a più riprese di prediligere uno sport senza restrizioni. Ciononostante, vietarono la trasferta ai riminesi a gennaio e hanno poi applicato lo stop a maggio (“i riminesi verrebbero a fare la guerra”, ammonì il prefetto). Non solo: dal 2016 a oggi, spesso i forlivesi non sono potuti andare a Bologna e viceversa. Con Rimini la rivalità è tornata in auge più recentemente, ma con episodi gravissimi (compreso l’assalto a un club di Bellaria) e ripercussioni altrettanto dure.

In agosto s i è stabilito perfino che Forlì non dovesse partecipare a un torneo a Riccione: in terra riminese e con la Fortitudo in campo. Nel calcio di serie C, un mese fa, si è consentito l’ingresso allo stadio Morgagni solo ai ravennati muniti di fidelity card, la cosiddetta ‘tessera del tifoso’. Idem per i forlivesi al ‘Neri’ di Rimini. Risultato: erano appena 35, in un derby che doveva essere il più importante degli ultimi dieci anni e invece (anche per i problemi societari altrui) è stato visto sugli spalti da poche centinaia di appassionati.

Se questo è il trend, la situazione delle curve rischia di diventare un problema: sociale, per la funzione che lo sport ha, e anche economico. Senza gli incassi dei grandi eventi e senza l’afflusso da città vicine, il ‘giochino’ è ancora sostenibile per le società? Già adesso, farne parte è una sorta di mecenatismo. Ad agosto, senza mezzi termini, gli otto proprietari della Pallacanestro 2.015 hanno ipotizzato il loro futuro disimpegno. Il club ha annunciato numeri positivi: oltre duemila abbonati e tremila spettatori domenica (scolaresche comprese). Ma le tessere staccate in curva per la stagione 2025/26 sono appena una decina.

Il clima, appunto, è cambiato. Un esempio? Finora, in caso di biglietti contingentati, la società ne riservava un blocco al tifo organizzato: fu così anche in gara2 a Rimini. La trasferta di Cremona ha segnato un’inversione di tendenza: la Pallacanestro 2.015 ha dedicato 50 biglietti a prezzo calmierato (10 euro) alla gradinata ospiti. Per la curva – così ha scritto su uno striscione – si è trattato di “bagarinaggio”.

Intendiamoci, il problema della violenza non va sottovalutato: recentemente altri 4 ultras forlivesi sono stati ‘daspati’ per aver rapinato alcuni dipendenti del Bologna calcio (bottino: sciarpe e altri materiali rossoblù), in un’autogrill sull’A1. Il paradosso è che gli incidenti avvengono fuori, mentre il Palafiera è sicuro: la curva ospite è blindata da rete e sbarre. Eppure i disordini ci sono stati, e a questi seguono i divieti. Che preoccupano anche gli appassionati comuni: domenica sera, dopo la partita, sui social network si parlava più dell’atmosferta plumbea che dei canestri. Due dei commenti più ricorrenti: “Sembrava di essere a teatro”, “si faccia qualcosa per ricomporre questa frattura”.

Un precedente positivo ci sarebbe: marzo 2024, finale di Coppa Italia di serie A2 a Roma, Forlì contro Fortitudo, partita ‘vera’ con un trofeo in palio, sfottò, ma zero incidenti. Un evento sportivo tornerà a essere uno spettacolo anche fuori dal campo?