Forlì capitale della cultura. Dossier entro settembre, tra un anno la vincitrice

Il 2028 sembra ancora molto lontano, ma in realtà le procedure per la candidatura a capitale italiana europea sono decisamente lunghe, al punto che i tempi per presentare la manifestazione d’interesse sono addirittura stretti: basandosi sulle regole per concorrere a capitale della cultura nel 2027 presenti sul sito del Ministero (quelle per il 2028 non sono ancora uscite), Forlì dovrà aver concluso e inviato le pratiche entro l’inizio di luglio di quest’anno.

A quel punto scatterà la fase successiva: per proseguire la corsa verso il titolo, le città dovranno perfezionare la candidatura presentando entro settembre un dossier che dovrà contenere: un titolo; il progetto culturale della durata di un anno, inclusivo del cronoprogramma e delle singole attività previste; l’organo incaricato dell’elaborazione e promozione del progetto, della sua attuazione e del monitoraggio dei risultati, con l’individuazione di un’apposita figura responsabile; la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria del progetto culturale proposto; gli obiettivi perseguiti.

Le candidature saranno valutate da una giuria designata che avrà il compito di selezionare, tra tutte, le dieci città finaliste entro la prima metà di dicembre 2025. L’ultima fase prevede, nel marzo dell’anno successivo, delle audizioni pubbliche. Tutta la procedura di valutazione dovrebbe essere conclusa nel marzo 2026, quando sarà proclamata la capitale della cultura del 2028.

La città vincitrice, grazie anche al contributo statale di un milione di euro, potrà realizzare le attività progettate nel dossier che aveva elaborato. Il bando esclude le città che abbiano concorso al titolo nei due anni precedenti, quindi, se non dovesse arrivare prima, Forlì non potrebbe ricandidarsi per almeno un biennio.

L’ultima città ad essere insignita del titolo è stata, fino ad ora, L’Aquila per il 2026, mentre la capitale italiana della cultura attualmente in carica è Agrigento, che ha preso il testimone da Pesaro. Sono già emerse otto città o unioni di comuni intenzionate a candidarsi per il 2028 che quindi saranno in lizza insieme a Forlì (al netto di ripensamenti dell’ultimo minuto): Crotone, Fiesole, Colle Val d’Elsa, Moncalieri, Galatina, la Bassa Modenese, la Valle Caudina e Tivoli. Si tratta di realtà molto eterogenee: da un lato vere e proprie città, dall’altro borghi, da un lato siti archeologici di fama mondiale, dall’altro economie fondate sull’artigianato o l’industria. Al momento, oltre a Forlì, Crotone è l’unico capoluogo.

Le candidate per il 2027 sono 17, quindi dobbiamo aspettarci che anche la conta finale delle manifestazioni di interesse per l’anno successivo siano destinate a crescere ancora. Anche in questo caso troviamo città vere e proprie, come Brindisi, Pordenone, Reggio Calabria o Savona, mentre dall’altro ci sono realtà più piccole, benché note, come Alberobello in Puglia, o da scoprire, come Taverna in Calabria o Sant’Andrea di Conza in Campania. Non mancano anche siti noti più per le loro problematiche che per la loro cultura, come Acerra, nella cosiddetta Terra dei Fuochi.

Tutte condividono un obiettivo comune, sul quale anche Forlì farà leva (lo stesso Zattini vi ha fatto cenno): farsi conoscere per il loro patrimonio, riscattando con la bellezza e il sapere quelle criticità che si spera di relegare al passato.

Sofia Nardi