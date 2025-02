Forlì capitale della cultura?: "La candidatura porti fermento e unisca tutti: come fa il liscio"

Tra i punti di forza che renderebbero Forlì la candidata ideale a diventare capitale italiana della cultura nel 2028, nelle parole del sindaco Zattini c’è anche "il percorso che stiamo portando avanti con la Regione Emilia-Romagna per il riconoscimento del liscio patrimonio dell’Unesco". Un percorso che vede Forlì giocare un ruolo da protagonista dal 2022 con la prima edizione del festival del liscio ‘Cara Forlì’. È stato quello l’anno zero che ha dato poi il via a tante altre iniziative, come la catalogazione dell’archivio di Carlo Brighi, conosciuto come Zaclèn, o la nascita, in seno a Cosascuola e al Mei, dell’orchestra di giovanissimi ‘Santa Balera’, che lo scorso anno si è esibita nientemeno che all’Ariston con una sua versione di ‘Romagna mia’. A collaborare con l’amministrazione sin dalla prima edizione di ‘Cara Forlì’ c’è stata Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, e titolare delle edizioni musicali ‘Casadei Sonora’.

Riccarda Casadei, lei è stata tra i primi a credere in Forlì e a puntarvi per la realizzazione del ‘festival del liscio’. Quale potenziale culturale vede nella città? "La vita artistica di mio padre è partita a Forlì negli anni Trenta, è lì che è nata la prima scuola di ballo ed è lì che lui, insieme agli altri musicisti, non mancava di recarsi ogni lunedì, perché al Central Bar c’era un enorme ritrovo di orchestrali. Non solo: a Forlì organizzava le sue grandi feste del Primo Maggio, concerti che vedevano radunarsi in piazza anche ventimila persone. Quando il sindaco Zattini ci disse la sua intenzione di ricordare Secondo e la musica da ballo romagnola non ho esitato. Mio padre ha voluto bene a Forlì e lo stesso vale per me".

Le sembra che Forlì abbia le carte in regola per candidarsi a capitale italiana della cultura? "Penso proprio di sì. Arrivando le prime volte ebbi l’impressione di una città molto tranquilla, ma poi, conoscendola meglio, mi sono resa conto che c’è un grande fermento culturale in tanti àmbiti diversi".

E il liscio sarebbe un arricchimento in più che potrebbe portare a preferirla alle altre candidate? "Sì, infatti il liscio è anche cultura. È proprio questo il messaggio che cerchiamo di far passare nei tanti percorsi che portiamo avanti anche con le scuole: ‘Romagna mia’ è più di una semplice canzone, ma è un vero patrimonio culturale".

Se Forlì riuscisse a diventare capitale della cultura anche in virtù del liscio, altre città romagnole potrebbero sentirsi defraudate? Vede rischi legati al campanilismo? "No, non credo, anche perché la nostra è una musica che unisce, non divide. Lo si vedeva già ai tempi del babbo: si organizzavano grandi sfide tra orchestre, competizioni che diventavano anche molto tese, ma alla fine tutti i nemici diventavano amici. Penso che sarebbe così anche in questo caso. Se Forlì diventasse capitale della cultura sarebbe una notizia molto positiva, un bel sogno per tutta la Romagna".

Sofia Nardi