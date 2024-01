Forlì, casello chiuso domani notte

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di domani alle 6 di martedì 9, sarà chiusa la stazione di Forlì, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Faenza o di Cesena nord. Costanti aggiornamenti sono diramati tramite My Way in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.