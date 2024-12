Forlì che Brilla 2024: successo di ingressi e eventi nel centro storico

La pioggia e il freddo non hanno scoraggiato i forlivesi: nel weekend del 7 e 8 dicembre, i varchi elettronici di Forlì Mobilità Integrata (Fmi) in centro hanno rilevato 42.616 ingressi tra auto, moto e scooter, escludendo pedoni e bici. Non solo, hanno registrato un boom di visitatori anche le installazioni luminose nei giardini pubblici di piazzale della Vittoria, la novità di queste feste insieme alla fun gallery in corso Mazzini e alle luminarie in zona San Domenico.

Domenica, l’accensione dell’albero è stata condotta da Marco Viroli, giornalista ed esperto di storia locale, nonché coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele. Con lui, il celebre pasticcere Ernst Knam che ha dato il via alla nuova edizione di ‘Forlì che brilla’.

Viroli, i dati fanno ben sperare in un periodo di feste proficuo per il centro. È soddisfatto degli eventi in calendario?

"Il programma è ben fatto con tanti eventi fino all’Epifania, che hanno un occhio di riguardo verso i piccoli, i veri protagonisti della magia del Natale. Inoltre, il cartellone coinvolge alcuni punti della città poco conosciuti e fino ad oggi meno battuti come piazzetta San Crispino, i giardini Orselli, piazzale della Vittoria, corso Mazzini".

Come valuta l’investimento di 500mila euro per ‘Forlì che Brilla 2024’?

"Giusto e necessario se vogliamo mantenere vivo il centro storico. Purtroppo, il nostro centro è ampio e dispersivo, quindi è molto complesso riuscire a coprirlo tutto con eventi. Ci vorrebbero investimenti ingenti. La scelta di concentrarsi su piazza Saffi è corretta, poiché è il cuore della città. Il videomapping quest’anno è stato ridimensionato perché gli investimenti sono andati in altre direzioni: si è preferito coinvolgere e decorare anche altre zone di Forlì".

Alcuni hanno sollevato obiezioni riguardo alla scelta del tema ‘La fabbrica di cioccolato’ per il videomapping, ritenendolo poco in linea con l’eredità culturale della città.

"Quando qualche anno fa si era scelta di promuovere il patrimonio storico-artistico di Forlì, ci sono stati comunque giudizi negativi, sostenendo che le proiezioni sminuissero il valore dei palazzi. Credo sia facile giudicare, ci sarà sempre qualcuno pronto a criticare".

La strada tracciata dalla giunta Zattini è quella giusta per revitalizzare il centro storico?

"Sì, i dati di Fmi di questo fine settimana sono incoraggianti e non da sottovalutare, considerando il maltempo. L’Amministrazione ha creato una tradizione per il Natale, che ormai è conosciuta anche fuori città e porta visitatori da tutta la Romagna. Ci vuole però una programmazione di eventi che vada avanti tutto l’anno e tutte le forze politiche, i forlivesi che amano la città, devono concorrere a sostenere il centro storico".