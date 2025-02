Forlì che Brilla, Comune soddisfatto: "Ottimi dati di affluenza e sui social"

Gli addobbi per le vie del centro sono ormai quelli del Carnevale, ma è ancora fresco nei forlivesi il ricordo di Forlì che Brilla, la quarta edizione della kermesse natalizia. Una rassegna organizzata dall’amministrazione in collaborazione con l’agenzia Free Event che, stando al bilancio del Comune, "ha dato ottimi risultati in termini di affluenza, partecipazione e indice di gradimento".

"La risposta della città è stata incredibilmente positiva, sia in termini di visitatori e accessi al centro storico, che di partecipazione attiva", spiega l’assessora ai grandi eventi Andrea Cintorino, che mercoledì mattina ha incontrato le associazioni di categoria per illustrare i risultati di quest’ultima edizione di Forlì che Brilla. L’assessora ha analizzato vari punti: "Partiamo dagli accessi in centro storico: i sette varchi elettronici di FMI hanno rilevato, nei week-end del 30 novembre-1 dicembre, 7-8 dicembre, 14-15 dicembre, 21-22 dicembre, 28-29-31 dicembre, 1 gennaio e 4-5-6 gennaio, un totale di oltre 305mila ingressi tra autoveicoli e motocicli. Restano esclusi dal conteggio i pedoni e le biciclette".

Si passa, poi, alle attrazioni vere e proprie: "Nel ‘Magico borgo di Natale’, in piazzetta della Misura, hanno aderito oltre 32 diverse realtà, tra associazioni, artisti e scuole che hanno deciso di mettere a disposizione gratuitamente il proprio tempo per un totale di 38 proposte didattiche, artistiche e/o creative a favore di famiglie e bambini dall’8 dicembre al 6 gennaio. L’affluenza è stata altissima: 1.850 bambini e 3.000 genitori, con una media giornaliera di 50 bambini e 80 adulti e picchi fino a 100 bambini e 200 adulti nei fine settimana e nei giorni festivi". È piaciuto anche il format Music Edition: "Nel periodo compreso tra il 12 dicembre e il 4 di gennaio si sono esibite dal vivo 15 band di giovani talenti e musicisti, con un pubblico stimato di oltre 1500 persone, trasformando il centro storico cittadino in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto".

Poi la novità dell’anno, il concorso ‘Caccia al biglietto d’oro’: "Abbiamo avuto 103 negozi aderenti all’iniziativa, di cui 10 sponsor che hanno deciso di mettere in palio ben 25 premi a favore dei loro clienti. In totale sono stati distribuiti più di 27.000 biglietti e circa 9.000 praline di cioccolato della Cioccolateria Gardini, contribuendo a valorizzare i prodotti del territorio e le sue eccellenze".

Anche sul fronte della comunicazione "abbiamo raggiunto risultati importanti – elenca Cintorino –. Infatti, la rassegna è stata pubblicizzata capillarmente in tutta Forlì e nelle province limitrofe, con pubblicazioni online e sui quotidiani locali e nazionali, affissioni, radio e digital marketing. Sui social, i contenuti pubblicati sulla pagina Facebook di Forlì Che Brilla hanno registrato oltre 56.500 visualizzazioni, quelli di Instagram 129.000 visualizzazioni, con quasi 20.000 singoli account raggiunti". Tra gli elementi di novità di questa edizione c’era anche l’allestimento luminoso nei giardini di piazzale della Vittoria: "I ‘Giardini di luce’ sono stati promossi a pieni voti grazie alla loro capacità di coinvolgere in un percorso di grande impatto scenico centinaia di visitatori, anche da fuori città".

Infine qualche margine di miglioramento per il futuro: per la prima volta da quattro anni, infatti, il videomapping sembra messo in dubbio: "Un ragionamento a parte va fatto per il video mapping e le casette di Natale. Rifletteremo sulla possibilità di diversificare l’offerta merceologica di queste ultime e faremo un sondaggio in termini di ultime novità e attrazioni da sostituire al videomapping".

Sofia Nardi