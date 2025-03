Forlì Città Aperta, il format Barlume e il ’veganismo coatto’

Numerosi gli eventi in cartellone per Forlì Città Aperta. Stasera alle 19 al bar del campus ‘Volume’ ritorna il format di Barlume: per questa serata l’associazione sarà in dialogo con ‘Coattavegana’ in un talk dal titolo ‘Veganismo coatto’. Domani alle 15, alla casetta del parco della Pace (via Oslavia), si terrà un laboratorio per immaginare un anniversario dell’alluvione del 2023 costruito dal basso, realizzato nell’ambito del progetto in collaborazione con ActionAid Italia Col.M.A.Te. - Collettività, Memoria e Attivazione nei Territori post-disastro. Sempre domani, alle 18, in via Fossato Vecchio, un momento di convivialità con altre culture gustando pietanze portate dai partecipanti. Qualche direttiva: niente alcolici e pietanze preferibilmente halal e vegetali.