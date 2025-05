Forlì Città Aperta, incontro per raccontare l’alluvione 2023

Forlì Città Aperta continua il proprio percorso dedicato a raccogliere le testimonianze dell’alluvione 2023 (il progetto si chiama Col.M.A.Te. e significa Collettività, Memoria e Attivazione nei Territori post-disastro): stasera alle 18.30 appuntamento in via Fossato Vecchio 2D, dove è previsto un laboratorio in vista di una mostra che sarà inaugurata il 24 maggio. Si possono portare fotografie e testi, anche creativi (benché, precisano gli organizzatori, non servano particolari competenze artistiche). Per informazioni: comunicazione.fca@gmail.com oppure 320.4674891.