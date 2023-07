Forlì, Comitati di Alluvionati si Riuniscono, Amministrazione Assente

"A differenza dei principali comuni romagnoli, il Comune di Forlì non ha ancora organizzato alcuna assemblea con i cittadini delle zone alluvionate". comincia così la nota firmata da Federico Morgagni di Forlì & co. che prosegue: "Sconcertati e perplessi, nel corso del Consiglio di lunedì abbiamo interrogato l’Amministrazione per chiedere se intendesse o meno organizzare tali assemblee. In risposta abbiamo ricevuto una serie di argomentazioni confuse e speciose, tese a dimostrare che l’attività di confronto coi cittadini sarebbe già stata ampiamente realizzata tramite la raccolta delle domande per l’accesso ai contributi Cas. Lo svolgimento di momenti di dialogo fra istituzioni e popolazione colpita dall’alluvione rappresenta un preciso dovere di chi governa la città, un diritto dei residenti nei quartieri colpiti e un basilare principio di buon senso per gestire in maniera corretta l’uscita dall’emergenza e la fase del post-alluvione".

Diverso lo spaccato che restituiscono le parole di Albert Bentivogli, consigliere comunale e segretario della Lega: "Voglio ringraziare i comitati di quartiere colpiti dall’alluvione. L’impegno civico lodevole di tutti i componenti è la dimostrazione che nei momenti critici possiamo contare su interlocutori seri ed affidabili. Questo era l’intento dell’amministrazione sin dall’approvazione del nuovo regolamento dei quartieri: creare una partecipazione civica che abbia a cuore il bene comune ed in questa precisa occasione si sono dimostrati tali. Siamo orgogliosi di come l’amministrazione con i quartieri coinvolti abbiano stretto un rapporto di vera e proficua collaborazione per cercare di uscire nei modi e tempi giusti da questa terribile situazione".

Nel frattempo si sono riuniti i comitati di alluvionati di Forlì, Cesena, Faenza e Ravenna, in rappresentanza di oltre 2.100 cittadini. La finalità è stata quella di condividere le iniziative utili a fronteggiare le problematiche del territorio. "Siamo convinti – sottolineano – che occorra coinvolgere tutti i cittadini con il fine di raccogliere e condividere il maggior numero di informazioni utili a supportare le famiglie ancora in difficoltà, analizzando i problemi e soprattutto riprogettando il territorio".