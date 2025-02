Forlì corre da capitale. "Cesena gemellata". Da Giuli arriva il plauso alla candidatura

La visita del ministro della cultura Alessandro Giuli potrebbe in qualche modo aver sciolto il rebus della candidatura a capitale italiana della cultura 2028 che, nei giorni scorsi, ha infiammato il dibattito pubblico: Cesena ha votato in consiglio comunale per presentare una candidatura congiunta con Forlì, mentre il sindaco Gian Luca Zattini, pur non chiudendo ai vicini cesenati, ha più volte manifestato dei dubbi sulla concreta possibilità di correre insieme. "Secondo le regole delle candidature – ha spiegato Giuli nel corso della mattinata di ieri – deve esserci una sola vincitrice, che però può collegarsi fin dal principio con il proprio progetto insieme con altre città. Quindi una è la città che vince, ma è il territorio che vince insieme a quella città e perciò non c’è da escludere alcun gemellaggio". Secondo questo schema, può essere Forlì a candidarsi, con l’intesa di condividere eventi e iniziative con Cesena. Questa impostazione sarebbe coerente con le dichiarazioni di Zattini e rispetterebbe anche il voto del consiglio comunale della città oltre il Savio.

Il ministro ha nuovamente toccato il tema nel pomeriggio sul palco del teatro Diego Fabbri, durante la presentazione della grande mostra ‘Il ritratto dell’artista’: "Forlì mi sembra una candidata naturale: è storica, vivace, intraprendente e guarda al futuro con fiducia, anche nell’ottica di una crescita economica sostenibile. Il governo ne ha grande stima e lo ha dimostrato sostenendo molti progetti in città".

Se Giuli non ha mai citato Cesena, dallo stesso palco ci ha pensato Zattini: ha voluto ribadire l’intento di non escludere il co-capoluogo. "Quello che ci accingiamo a intraprendere è un percorso di territorio che vogliamo portare avanti insieme, secondo le norme che il regolamento ci detterà". Tradotto: no alla doppia candidatura, per la quale il ministero non ha dato spiragli dopo che molti avevano citato il caso di Bergamo e Brescia (una vera e propria eccezione nella prima assegnazione post Covid). Nonostante questo, Zattini dice di avere comunque in mente "un percorso che porteremo avanti con la sorella Cesena, facendo in modo che nessuno debba sentirsi secondo".

Parole che hanno soddisfatto Lattuca, che ieri pomeriggio era in platea in qualità di presidente della Provincia: "Pronti a partire con la predisposizione di un progetto culturale integrato Forlì-Cesena – ha detto a margine dell’evento –. Gli aspetti tecnico-amministrativi in questa fase non sono importanti, può essere una grande prova di collaborazione tra le due città come ha detto il sindaco Zattini".

Continuando a parlare dal palco, il sindaco ha riportato l’attenzione sulla sua Forlì: "Abbiamo una grande storia culturale e oggi insieme al ministro abbiamo visitato diverse eccellenze, notando come le condizioni ci consentano di partire con ambizione. Il vero obiettivo è quello di dare una scossa alla città con la consapevolezza che ce la possiamo a fare, anche dopo la tragedia dell’alluvione".

Il governatore regionale Michele de Pascale ha sottolineato come "Forlì vent’anni fa era un’altra città rispetto a oggi e può mettere in campo competenze ed esperienza che prima non aveva. Una dimostrazione di come investire sulla cultura possa essere volàno di sviluppo economico e possa produrre a tutti gli effetti una società migliore". Ma ha messo in guardia le amministrazioni locali, prendendo spunto dal tema della mostra: "Non commettiamo l’errore di Narciso: questo percorso non deve essere una gara di bellezza, ma un viaggio verso un cambiamento positivo, nuova energia e libertà, a prescindere dalla vittoria. Noi, anche a livello regionale, vogliamo questo, ovvero far dialogare le eccellenze e metterci in sinergia, sapendo che uniti possiamo fare tanto".