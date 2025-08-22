Forlì, debutto senza paura in casa dei favoriti: "Non ci difenderemo, cerchiamo noi stessi"

Dove eravamo rimasti? A quel pomeriggio di un giorno da cani dell’anno del Signore 2017, allorquando il Forlì di Massimo Gadda, soverchiato 2-0 dal Fano a domicilio nel match di ritorno dei playout di Lega Pro, precipitava nell’abisso dei dilettanti. Da allora sono passati otto anni e di acqua sotto il ponte di Schiavonia ne è fluita parecchia.

Oggi, ritrovato il ‘cortile’ di competenza, il Galletto si presenta al ‘Città di Arezzo’ (fischio d’inizio alle ore 21.15, diretta Sky canale 254 e streaming su NowTv) meditando la mossa del Cavallino (simbolo dell’Arezzo calcio) per rovesciare la tradizione – amaranto sempre vincenti al debutto dal loro ritorno in serie C – e regalarsi un blitz da copertina. Poco importa che al cospetto dei biancorossi si stagli un Arezzo costruito per primeggiare e capace, nella pre-season, di castigare (2-0) addirittura il Napoli campione d’Italia: "Tanto dobbiamo incontrarle tutte…", stringa Alessandro Miramari. Che mette a fuoco il match odierno: "Mi aspetto una gara a viso aperto e molto impegnativa, nella quale loro, giocando in casa ed essendo additati tra i più autorevoli candidati per la promozione, proveranno a vincere. Anche noi, però, non adotteremo un atteggiamento conservativo".

Certo, per sperare di farla franca in terra toscana servirà, giocoforza, francobollare il pericolo pubblico numero uno, quell’Emiliano Pattarello che ha talento smisurato e il gol nel sangue (20 con il Cavallino nella stagione 2024-25). Un volto noto, peraltro, al tecnico felsineo: "Lo conosco fin dai tempi in cui militava nella Primavera del Bologna: già allora si vedevano le sue potenzialità. Come dico sempre, però, in serie C è difficile trovare giocatori che non abbiano qualità tali da meritare la categoria. Sono tanti quelli forti". Miramari cavalca l’onda della vittoria di Coppa ("È un’importante iniezione di fiducia, significa che in questa categoria possiamo starci anche noi. Inoltre vincere aiuta a vincere…"), poi fa il punto sui lavori in corso in casa biancorossa: "Con l’Arezzo sarà la prova del nove per verificare se la squadra ha effettivamente trovato quell’equilibrio che è alla base delle prestazioni. Diciamo che siamo ancora in una fase di esplorazione delle nostre caratteristiche". Nel mentre, continua a tenere banco il mercato, che si accinge a vivere i roventi ‘giorni del condor’. E qualcosa bolle nel pentolone biancorosso: "Siamo vigili perché la rosa va completata, ma non viviamo il momento con ansia. Cerchiamo una pedina che ci garantisca appunto quell’equilibrio di cui abbiamo bisogno". Capitolo formazione: out il lungodegente Gaiola, Miramari rinuncia a De Risio, in ritardo di condizione, e dovrebbe riproporre Macrì nella cerniera di centrocampo; ballottaggi in difesa (Elia-Pellizzari) e davanti (Simone Saporetti-Coveri). Sulla sponda aretina, Bucchi sarà privo di Dezi (infortunato), Guccione e Cianci (squalificati), ma potrà contare sul tridente Pattarello-Ravasio-Tavernelli, con Iaccarino in cabina di regia. Al ‘Città di Arezzo’ fischierà Antonio Di Reda della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Gian Marco Cardinali di Perugia e Domenico Lombardi di Chieti. Quarto ufficiale: Mario Picardi di Viareggio. Operatore Fvs: Simone Iuliano di Siena.

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti, Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza; S. Saporetti, Petrelli, Farinelli.