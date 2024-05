Forlì, dieci anni fa c’era in palio la salvezza. Quanti intrecci coi ‘gemelli’. E sempre caldi

Aveva appena 21 anni la guardia Michele Ruzzier quando, il 13 aprile 2014, segnò il canestro che condannò la FulgorLibertas alla retrocessione in B (78-75), al culmine di una prova da 25 punti e 7 assist. Dieci anni dopo, il ragazzo di casa, ‘mulo’ come si dice da quelle parti, è tornato a Trieste dopo aver toccato Venezia, Bologna (due volte, sia Virtus che Fortitudo), Cremona e Varese. Dopo 9 sue stagioni in A, ritrova una sfida Forlì-Trieste che non è più uno scontro salvezza ma una semifinale playoff con vista sulla promozione.

In un decennio è cambiato tanto: dopo quel canestro di Ruzzier, Forlì fu ripescata, arrivò Boccio, e proprio Trieste fu l’avversaria dell’ultima partita al Palafiera, quando la società fu costretta a mandare in campo i ragazzini (finì 34-119); poi nacque la Pallacanestro 2.015 e, dall’anno scorso, nella città giuliana c’è una proprietà americana. Quello che non cambia, storicamente, è che nonostante uno storico gemellaggio fra le tifoserie Forlì-Trieste è stata spesso una sfida spartiacque.

Per esempio l’ultima giornata della regular season 1996: l’Olitalia Forlì, pur priva di Andrea Niccolai infortunato, poteva centrare i playoff in A1 appena dodici mesi dopo la storica promozione contro Rimini. Sembrava una formalità: bastava battere la Illy matematicamente retrocessa. Invece la Libertas perse in un finale thrilling: l’americano Brent Scott si procurò 2 liberi sul -2 a 1” dalla fine, segnò il primo e sbagliò il secondo. Nel 2006 fu un quarto di finale in B1: il goriziano Simone Pierich si fece ispirare come in un derby, passò la VemSistemi 2-1. Nella primavera 2010, sempre in B, arrivò una sconfitta: irrilevante per la classifica (Forlì già prima) ma tolse ai biancorossi il record di una stagione con appena 3 sconfitte. Appena tre mesi fa, ancora elevata posta in palio: ultima partita della prima fase, Forlì ha battuto Trieste strappando contestualmente il primo posto alla Fortitudo.

La squadra di coach Jamion Christian non ha ex forlivesi ma ben tre di loro sono stati, in tempi diversi, al centro di trattative in momenti ‘caldi’. Uno recentissimo: Lodovico Deangeli, un ‘mulo’ doc, fu sondato un anno fa come ‘insurance player’ (giocatore-assicurazione) per i playoff: l’affare sfumò perché un piccolo infortunio si rivelò più lungo del previsto.

E solo coach Nenad Vucinic sa quanto avrebbe voluto Ariel Filloy, l’italo-argentino oggi in forza ai giuliani e all’epoca in fondo alla panchina dell’Olimpia Milano. Il 31 ottobre 2011 Mike Nardi si infortunò durante la partita con l’Aquila Biancoblù: prognosi di un lungo stop e necessità di un ricorso al mercato. Finì per arrivare Tommaso Marino (oggi uno dei commentatori della Nba su Sky), ma la primissima scelta sarebbe stata Filloy. Visto come si concluse il campionato (ultimi), il rimpianto resta.

Un po’ come il corteggiamento della FulgorLibertas 2013/14 a Francesco Candussi. Venezia, che deteneva il cartellino, preferì proprio Trieste. Che fece retrocedere i biancorossi nello scontro diretto. Una beffa? Se l’Unieuro staccasse il biglietto per la finale, la riscatterebbe con gli interessi.