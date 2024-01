Forlì e Cesena all’esame di maturità

Il futuro della Fiera di via Punta di Ferro può essere un esame di maturità nei rapporti tra i due polmoni della provincia, Forlì e Cesena. Se si arriverà a un’intesa operativa, Cesena sarà tentata dalla prova di forza? Come già aveva detto il presidente Roccalbegni, l’assessore Cicognani precisa che Forlì non rischia il fallimento, c’è ‘solo’ una necessità – per legge – di razionalizzare l’impegno economico degli enti soci. Secondo il Comune di Forlì, la Fiera di Cesena dovrà far funzionare la nostra Fiera: qui, non altrove. Possibile? Oppure oltre Savio, al di là delle dichiarazioni ufficiali, il disegno è diverso? Prima o poi, è quello che si dice sempre, bisognerebbe iniziare a collaborare. Questa può essere la volta buona.