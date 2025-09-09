Forlì e Cesena da scoprire. Regione, video per i turisti

Forlì e Cesena unite nel nuovo episodio de ‘La storia nei dintorni’, il progetto di divulgazione storica di Andrea Lorenzon. Il documentario, della durata di circa 16 minuti, è disponibile dalle 12 di ieri, sui canali social del celebre youtuber e sui profili ufficiali di promozione turistica della Regione Emilia-Romagna. Realizzato con il sostegno di Apt Servizi Emilia-Romagna e in collaborazione con i Comuni di Forlì e Cesena, il progetto – spiega Apt – "è del tutto autonomo rispetto alla candidatura delle due città a Capitale italiana della Cultura 2028, ma cade in un periodo in cui questo percorso contribuisce a rendere ancora più vivo e condiviso il racconto del territorio".

Dopo aver esplorato nelle puntate precedenti Ravenna, Rimini, Modena, Parma, Reggio Emilia e Ferrara, il content creator – con oltre 500mila follower – porta la sua narrazione nel cuore della Romagna, intrecciando grandi storie e piccoli aneddoti che restituiscono l’anima dei due capoluoghi. Il racconto prende avvio dalle origini romane di Forlì e Cesena e si concentra soprattutto sul Medioevo, periodo di massimo splendore per entrambe: Forlì, antica sede degli Ordelaffi, e Cesena, capitale malatestiana. Da qui si snoda un itinerario che conduce lo spettatore nella Rocca di Ravaldino, teatro delle gesta di Caterina Sforza, la ‘Tigre di Forlì’ che nel 1481 fece il suo ingresso trionfale in città, e all’Abbazia di San Mercuriale, simbolo della spiritualità cittadina. Il viaggio prosegue poi a Cesena, tra le navate della Biblioteca Malatestiana (prima biblioteca civica umanistica al mondo, iscritta nel Registro Memorie del Mondo dell’Unesco dal 2005) e le mura possenti della Rocca Malatestiana che domina la città di Cesena.

La narrazione si estende infine fino al Novecento, quando Forlì s’impose come centro nevralgico del razionalismo architettonico, chiudendo un percorso che, riporta l’Apt in una nota, "intreccia epoche e luoghi in un susseguirsi di immagini suggestive e aneddoti sorprendenti, capaci di trasformare la storia locale in un racconto accessibile e coinvolgente".

