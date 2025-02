Forlì e Cesena, patto per correre. Zattini: "Sì alla ‘città sorella’". Lattuca: "Progetto comune"

Forlì e Cesena andranno avanti insieme nella candidatura a capitale italiana della cultura per il 2028. La svolta, dopo giorni di tensioni sotterranee tra maggioranze di segno politico opposto (centrodestra a Forlì, centrosinistra a Cesena), è arrivata ieri. Da una parte, come aveva preannunciato, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha scritto a Gian Luca Zattini una doppia lettera: la prima, in cui spiega i propri intenti; la seconda, in cui propone un’intesa scritta. Mentre il collega forlivese Zattini, durante la presentazione della nuova grande mostra al San Domenico (a proposito di cultura) ha ‘benedetto’ l’intesa, chiesta dal consiglio comunale di Cesena con un atto ufficiale: il voto favorevole (col solo ‘no’ di Fratelli d’Italia) alla candidatura del co-capoluogo insieme a Forlì.

Nella giornata di mercoledì Zattini aveva definito "non congeniale" una corsa alternativa a quella di Forlì. E in effetti il gruppo Cesena 2024 (civici di centrosinistra, dunque in maggioranza Oltresavio) ha corretto la propria mozione: da una proposta solo cesenate a una condivisa. Che accantona le (evitabili?) dietrologie: chi si è mosso per primo, chi disturba l’altro? Il dubbio magari può restare, ma ora questa fase per così dire conflittuale pare superata.

"Tra giovedì e venerdì – spiega il sindaco Enzo Lattuca – oltre a inviare la lettera, ho parlato due volte con Zattini e abbiamo convenuto che non solo la nostra offerta complementare rafforza la candidatura comune, ma anche che candidarci insieme può rappresentare una svolta nei rapporti tra Cesena e Forlì da sempre permeati da un alone di derby. Lavoreremo insieme e saremo più uniti. Quanto al fatto di chi presenterà la domanda, è pura burocrazia. La sostanza è che il progetto sarà comune".

Ieri il sindaco Gian Luca Zattini ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: "Fin dalla comunicazione che ho presentato al consiglio comunale di Forlì sull’intenzione di candidarci a capitale italiana della cultura 2028 ho sottolineato il valore di un progetto di territorio, capace di unire e di valorizzare patrimoni, energie e risorse. Alla luce di quanto deciso dal consiglio comunale di Cesena, è quindi nell’interesse comune muoversi congiuntamente, come territorio, fermo restando la necessità di rispettare quanto previsto dai requisiti della candidatura".

Qui Zattini sembra far riferimento a ciò che aveva sottolineato mercoledì: ovvero che una candidatura ‘doppia’, da un punto di vista formale, non è prevista (Bergamo e Brescia furono un’eccezione). Si può, però, collaborare come hanno fatto altre realtà. E da questo punto di vista, porge un ramoscello d’ulivo al collega Lattuca: "Continueremo a parlarci per dare concretezza alla nostra proposta. Ogni ipotesi di muoversi insieme coi Comuni del territorio rappresenta una ricchezza e un valore aggiunto". Al San Domenico, ieri mattina, ha definito Cesena "città sorella", con la quale "stimoleremo un percorso congiunto per una sfida che investe tutta la Romagna".

Oggi a Forlì arriva proprio il ministro della cultura Alessandro Giuli, e da quanto è trapelato uno dei temi che si toccheranno sarà proprio la capitale della cultura. Zattini dovrebbe avere un incontro riservato a fine mattinata. Mentre Lattuca è tra gli invitati (è anche presidente della Provincia di Forlì-Cesena) al teatro Diego Fabbri, per la cerimonia inaugurale, momento a cui sarà presente anche il ministro.

I sindaci di Cesena e Forlì non consegneranno tuttavia la lettera che Lattuca ha proposto a Zattini di firmare. Tra i due si parla comunque di un "approccio condiviso" alla corsa. E Giuli dovrebbe essere informato ufficialmente, anche solo a parole, della volontà di Cesena.

Anche l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni ha affrontato l’argomento, sempre ieri mattina ai musei: "Spero che Forlì e Cesena possano correre insieme per diventare capitali italiane della cultura. Un tentativo di fare le cose insieme, se la normativa lo consentirà, lo dobbiamo fare: lo dobbiamo a questo territorio che ha affrontato l’alluvione e che sta cercando di rialzarsi partendo dalla cultura. Inizieremo subito a lavorare".

Andrea AlessandriniSofia Nardi