Forlì e Co. all’attacco della giunta "Partecipate fuori controllo"

"Le dimissioni di due componenti su tre del Cda di Alea rappresentano solo l’ultima di una serie di poco edificanti pagine che denotano tutte una palese incapacità dell’attuale amministrazione di centrodestra di esercitare la necessaria capacità di direzione sulle società controllate dal Comune": è questo il cuore dell’attacco indirizzato da Giorgio Calderoni e Federico Morgagni, i due consiglieri di Forlì e Co., alla maggioranza, accusata di aver determinato un "caos gestionale" e "mancanza di governance" a causa del suo "immobilismo" in tema di partecipate.

Calderoni e Morgagni ricordano che "a un anno dalle dimissioni del Direttore Generale di Alea, la Società ha reperito solo all’inizio di questo mese un manager temporaneo, mentre è tuttora aperta la procedura per l’assunzione del nuovo direttore generale", così come il fatto che "per tutta la seconda metà del 2022, il ruolo di amministratore unico delle Società ForlìFarma e Forlì mobilità integrata è stato cumulativamente svolto dalla Presidente del Cda della holding Livia Tellus". I consiglieri criticano poi la Giunta per le nomine dei nuovi amministratori unici delle due società, avvenute un mese fa "sulla base di criteri ispirati, prima che a competenza e professionalità, a una forte lottizzazione politica", ricordando la "clamorosa marcia indietro rispetto alla prima candidatura filtrata per ForlìFarma" (il riferimento è a Luca Bartolini, segretario territoriale di Fratelli d’Italia), "cui la maggioranza è stata costretta dalla denuncia del nostro gruppo consiliare" per "l’insussistenza dei requisiti di legge" in capo alla personalità in questione.

In ultimo, Calderoni e Morgagni sottolineano come "la più volte annunciata ipotesi dell’assessore comunale alle partecipate dell’uscita di Forlì dalla holding Livia Tellus è stata fortemente sconsigliata dallo studio tecnico commissionato (e pagato) dalla stessa Livia Tellus a una società specializzata di consulenza". Insomma, una bocciatura tout court dell’azione della giunta da parte dei membri della lista civica di opposizione, che lancia il guanto di sfida alla maggioranza: "se il centrodestra non è in grado, come ha dimostrato di non essere nel corso di questo 2022, di svogere questo ruolo è tempo che si disponga finalmente, e sin dal primo consiglio di gennaio 2023, un dibattito aperto nella massima assise elettiva cittadina sul presente e sul futuro delle società controllate e della loro holding".

Stefano Baudino