Forlì e co. all’attacco : "Nel bilancio di previsione il fallimento di Zattini"

Incassati i complimenti di Lega Nord e Repubblicani per l’approvazione di un bilancio di previsione giudicato "coraggioso e proiettato al futuro oltre che frutto di un grande lavoro di squadra", la giunta Zattini ora riceve le bordate del gruppo di minoranza Forlì e co.. A pochi mesi dalle amministrative, i due consiglieri Giorgio Calderoni e Federico Morgagni (nella foto) parlano di fallimento di Zattini.

"Per l’ennesimo anno consecutivo è stato approvato un documento senza attinenza con la realtà, un libro dei sogni intessuto di annunci roboanti che, come gli altri anni, spariranno al momento del consuntivo di quanto realizzato – di legge nella nota diramata da Forlì e co. –. Simbolo di questo carattere fantasioso è la previsione per il 2024 di 83 milioni di euro per gli investimenti in conto capitale, quando nell’insieme di tutte le annate, dal 2019 al 2022, la spesa complessiva dell’ente per gli investimenti non ha superato i 75 milioni. Previsioni del tutto fuori scala anche solo rispetto alla mera capacità di progettazione e spesa del Comune, anche in termini di risorse umane".

Valutazione analoga in merito alla previsione di accendere mutui per 14 milioni di euro nel corso sempre del 2024. Secondo Calderoni e Morgagni nubi fosche potrebbero addensarsi anche sui fondi del Pnrr, messi a rischio dalla "difficoltà di spesa e di realizzazione delle opere, un vero e proprio marchio di fabbrica dei cinque anni di Zattini".

Bacchettate pure in materia di spesa corrente. "C’è uno squilibrio di 3 milioni di euro fra entrate e uscite che la giunta propone di coprire con i proventi degli oneri di urbanizzazione, sottratti alla loro naturale destinazione per spese per investimenti e ristrutturazioni". A finire sotto accusa è poi la gestione dell’alluvione: al governo cittadino si imputa di non aver previsto nel bilancio "alcuna misura per supportare le vittime del fango, rafforzare il sistema della protezione civile, migliorare le reti di protezione sociale". Ridotte anche le risorse destinate al welfare, calate di oltre un milione e mezzo rispetto al rendiconto 2022.

"Peccato che nel frattempo siano intervenuti Covid, guerra e inflazione, alluvione, fenomeni che hanno aumentato la fascia della fragilità e la platea del bisogno, come censito anche dalla Caritas locale. Eppure – critica Forlì e co. –, quando si tratta di iniziative di propaganda, alla giunta le risorse non mancano mai" e si citano le luci di Natale, lo show cooking di Iginio Massari, la prossima rimozione della pensilina da piazza Saffi e la futura spesa da 200.000 euro per il maxischermo allo stadio. Forlì e Co parla infine anche di "degrado del centro storico".

Alla luce di ciò, il bilancio viene ‘bollato’ come "zeppo di promesse e povero di fatti, forte negli annunci e debole nelle realizzazioni", figlio di un’Amministrazione "vecchia nelle idee, priva di visione e incapace di definire qualunque priorità strategica. Serve quindi mettere in camopo un’alternativa per il cambiamento".