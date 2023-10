Forlì e Co: "Ancora ritardi sulle donazioni"

Il gruppo consiliare Forlì e Co. è tornato ad attaccare la giunta anche sulle donazioni a favore degli alluvionati. "Alla fine di luglio – ricostruisce il capogruppo Federico Morgagni -, il Comune aveva tentato di destinare agli istituti di credito la somma raccolta, salvo fare una precipitosa marcia indietro di fronte alle proteste". Ricorda anche come il sindaco avesse promesso di aprire un tavolo "in tempi celeri" con le parti sociali a seguito delle proteste del 3 agosto. "Tale promessa è caduta nel vuoto – dice Morgagni –. A metà settembre, la Commissione consiliare di studio sull’alluvione, anche derogando i limiti del proprio mandato, si è attivata per surrogare l’Amministrazione, elaborando una bozza di modulo che definiva anche alcuni criteri per l’accesso ai fondi".

A fine settembre si è poi svolto l’incontro con le parti sociali e il comitato degli alluvionati. "Trascorse tuttavia da quel giorno due ulteriori settimane – afferma Morgagni –, siamo stati costretti a interrogare nuovamente il Comune per sapere le ragioni dell’ennesimo ritardo; purtroppo, ancora una volta Zattini e la sua giunta si sono trincerati dietro una risposta confusa e burocratica, senza impegnarsi a fissare nessun termine per lo stanziamento dei fondi. Le uniche cose certe – conclude – sono la confusione e l’inerzia mostrate dal Comune dal giorno dell’esondazione in poi, che continuano a tutt’oggi a paralizzarne operato e capacità di azione, a discapito dei cittadini".

ma. bo.