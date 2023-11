Forlì e Rimini aeroporti alleati?. Decidono i privati

Un’alleanza tra le società di gestione dell’aeroporto Ridolfi di Forlì e Fellini di Rimini? Non sono d’accordo con la proposta fatta dal presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi. Gli investimenti fatti nell’aeroporto di Forlì sono di natura privata. Non ci risulta che nella compagine sociale di F.A. ci siano anche associazioni o Legacoop nello specifico. Ne consegue che le scelte deve farle chi si assume il rischio imprenditoriale mettendoci i soldi. L’idea di alleanze, fusioni, integrazioni tra i gestori spetta solo a loro, non alla politica o al mondo economico, a meno che questo, ripeto, non metta soldi negli scali e si assuma dei rischi in prima persona.

La famiglia Silvestrini ha investito soldi propri, rischiando in prima persona, per riaprire e rilanciare l’aeroporto. Confcommercio e Confesercenti di Forlì, Cesena e Ravenna hanno pure loro investito concretamente, creando una società di promo-commercializzazione turistica. E dobbiamo sentirci dire da chi non ha messo un euro quali strategie imprenditoriali seguire? Gli scali competono sul libero mercato, dove vince chi offre il prodotto migliore. Se si ragiona invece con le stesse modalità con le quali è stata creata l’Ausl Romagna, qualche perplessità la nutriamo, visto che l’azienda sanitaria unica fa acqua da tutte le parti.

Bene invece le parole pronunciate da Mauro Bolla, country manager per l’Italia di Ryanair, che proprio martedì ha incontrato gli studenti dell’istituto Aeronautico: ha ribadito la volontà della compagnia di investire sia nel Ridolfi, che nel territorio in termini di assunzioni.

Per quanto riguarda il turismo, nella nostra provincia le preoccupazioni sono legate agli investimenti. All’assessore regionale Andrea Corsini avevamo chiesto un occhio di riguardo per le realtà dell’entroterra. Ci sembra che l’attenzione sia stata invece data, come sempre, alla vicina riviera. In qualche modo ci sono due canali: uno privilegiato, la costa, l’altro a volte dimenticato come l’entroterra.

Alberto Zattini, direttore Confcommercio Forlì