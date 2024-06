Forlì, ecco il primo colpo per Miramari. Il mancino Macrì scelto per l’attacco

Davide Macrì è il primo acquisto del Forlì edizione 2024-25. Il ds biancorosso Cristiano Protti ha messo a segno, ieri, il primo colpo di mercato per la squadra che nella prossima stagione sarà allenata da Alessandro Miramari. Nato a Riano in provincia di Roma il 18 settembre 1996, Macrì può ricoprire il ruolo di trequartista o di attaccante esterno: andrà a rafforzare il reparto avanzato dei biancorossi col suo educato piede mancino. Il 27enne vanta una lunga milizia tutta in serie D ed è reduce da una stagione passata, nella prima metà, con la Romana FC, nel gruppo G (cinque presenze e una rete), e l’altra metà con la casacca del Follonica Gavorrano, che ha chiuso al secondo posto il girone E, dove ha messo assieme 26 gettoni, segnando due gol.

Il Forlì ha superato sul filo di lana la concorrenza del Lentigione che aveva puntato gli occhi sull’estroso giocatore laziale. Alto 181 centimetri, Macrì ha iniziato la carriera tra ‘i grandi’ con cinque campionati, tra il 2013 e il 2018, col Flaminia Civita Castellana (6 realizzazioni in 64 partite) intervallate da un mezzo campionato con la Correggese (2017) con 14 gettoni e un gol. Nelle successive stagioni Macrì ha giocato con Atletico Fiuggi (2019-20; 7 gol in 25 gare), Folgore Caratese (2020-21; 7 sigilli in 34 match) e infine nel Ravenna (2021) dove, allenato da Andrea Dossena, ha giocato 14 partite con una rete. Poi Trastevere (2022; 4 reti in 19 gare) e Pistoiese (2022-23; 6 gol in 30 apparizioni. Lo score complessivo è di 35 gol, con 26 assist, nei 251 match disputati in carriera.

Dopo il primo acquisto il telefono di Protti rimane, ovviamente, molto caldo. È probabile che il neoallenatore biancorosso Miramari indichi qualche elemento del ‘suo’ Corticella. Finora sono stati confermati in biancorosso i difensori Mirko Drudi, Gabriele Masini e il centrocampista Riccardo Gaiola. Confermatissima, poi, la punta di diamante Mario Merlonghi a segno 15 volte nella stagione da poco conclusa.

Sicuri partenti le meteore Emanuele Banfi e Simone Rosso assieme al veterano Thomas Bonandi, che nel prossimo campionato vestirà la casacca del Gambettola nel campionato d’Eccellenza e del centrocampista Simone Greselin che, reinventato nel ruolo di attaccante da Mauro Antonioli, ha chiuso il campionato in biancorosso con la bellezza di 9 reti in 31 gare: ma intende avvicinarsi a casa e si trasferirà in un club toscano. Con loro è segnalato in partenza anche il difensore Shaqir Tafa.

Ancora da definire la destinazione del portiere Michele Pezzolato. Il tesserino è di proprietà della Spal: Protti attende di conoscere chi sarà il direttore sportivo. La società biancorossa è poi intenzionata a rafforzare il reparto difensivo centrale della squadra ed è alla ricerca di un paio di difensori di qualità adatti al gioco del nuovo allenatore.