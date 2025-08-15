Forlì, ecco la tua prima sfidante. Virtus Verona, il miracolo di Fresco

La prima partita ufficiale dopo quelle del trionfo nel campionato di D. Domenica alle 18 il Forlì rimette piede dopo otto, lunghi anni, nel calcio professionistico. Per la precisione, lo fa nel primo turno della Coppa Italia di serie C, allo stadio comunale Gavagnin-Nocini tana della Virtus Verona. Una squadra fondata nel 1921 e dal 1982 ridisegnata da Luigi Fresco, che nelle vesti prima di allenatore, poi anche di presidente, ha saputo inventarsi una società conducendola addirittura dalla Terza Categoria alla serie C, conquistata per la prima volta al termine del campionato 2017-18.

I suoi 43 anni di permanenza alla guida del club scaligero, espressione del quartiere ‘Borgo Venezia’, rendono Fresco il ‘Ferguson italiano’, l’allenatore – con striscia peraltro aperta – rimasto per più tempo sulla stessa panchina nel calcio italiano. Un personaggio carismatico che alla guida della società rossoblù è un rarissimo esempio capace di ricoprire, senza problemi, il doppio ruolo di allenatore-presidente mettendo anche in primo piano valori di solidarietà ed accoglienza praticati attraverso lo sport.

In questo chilometrico curriculum ‘Gigi’ Fresco ha ottenuto complessivamente sette promozioni, due delle quali dalla serie D alla serie C. Nella scorsa stagione la Virtus Verona ha saputo centrare i playoff del girone A della serie C, col nono posto finale a quota 56 frutto di 15 vittorie e 11 pareggi, a fronte di 12 sconfitte, e grazie alle 16 reti dell’esperto centravanti Michael De Marchi, vice capocannoniere del campionato confermato per la nuova stagione. La squadra veronese, poi, è stata eliminata al primo turno dalla Giana Erminio impostasi 1-0.

Forlì e Virtus Verona hanno condiviso per la prima volta un campionato nella serie D 2011-12: quello che vide i biancorossi, guidati da mister Attilio Bardi, conquistare la promozione in serie C al termine del lungo duello con l’Este. Nei due match con la squadra veronese il Forlì s’impose nella gara d’andata 1-2 e pareggiò 0-0 poi in casa. Altri due match poi in C2, nel 2013-14 coi veronesi che espugnarono il Morgagni all’andata 0-2; il Forlì però andò a vincere in trasferta 0-1.

Nelle loro quattro amichevoli di precampionato i rossoblù sono stati battuti 7-0 dal Bologna, 6-0 dai cugini dell’Hellas Verona e 1-0 dal Ravenna. Unica vittoria 3-1 con i dilettanti delle Dolomiti Bellunesi.

Per mister Alessandro Miramari, dopo la buona prova giocata sul campo del Modena di serie B, vittorioso sui Galletti di misura 2-1, non sarà della partita il difensore Pellizzari, da tempo ai box per un malanno a un ginocchio. Potrebbe fare il suo esordio il centrocampista De Risio, tesserato in settimana.