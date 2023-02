"Forlì faccia di più per onorare Benedetta"

"Forlì finora ha fatto ben poco per valorizzare a Beata Benedetta Bianchi Porro, una giovane donna che ha vissuto un’esperienza di dolore, segno attuale di speranza per credenti e non credenti". La riflessione arriva dal poeta e scrittore forlivese Davide Rondoni.

Davide Rondoni, non le sembra che Forlì abbia già dato un segnale nel 2011, dedicando a Benedetta una strada, parallela di via Biagio Bernardi, nel quartiere di Bussecchio?

"Sono andato a vederla e trovo imbarazzante che una via così minuscola sia dedicata a una figura così alta che, dopo la beatificazione il 14 settembre 2019 in Cattedrale, si avvia alla santità e alla venerazione in tutta la Chiesa Cattolica".

Perché secondo lei merita di più?

"Dopo la pandemia, il Covid e la guerra, la figura di Benedetta è ancora più attuale, perché propone una visione di sofferenza da affrontare come luogo di umanità, contro la disperazione dilagante nella società e nella cultura della nostra epoca".

Quando suggerisce che Forlì potrebbe fare di più, a che cosa pensa?

"A questa figura identitaria, Forlì dovrebbe dedicare una bella statua, un monumento o un’opera in centro storico. E poi delle iniziative culturali per conoscere la sua figura e gli scritti".

Perché parla di figura identitaria della città?

"Non solo perché qui è vissuta in alcuni periodi della vita e della sua formazione scolastica, ma soprattutto perché, insieme a Giovan Battista Morgagni, fondatore della medicina anatomica, Benedetta è un’alta figura della sofferenza della vita in tutti i suoi aspetti umani. Insomma, il medico Morgagni e la Beata Benedetta sono le due facce della stessa medaglia".

Che cosa risponde a chi però potrebbe obiettare che Benedetta è una figura più religiosa che civile?

"Obiezione superficiale, per non dire stupida, di fronte a temi universali come il dolore e la sofferenza".

Un suggerimento?

"Mi auguro che anche il volto bellissimo della giovane Benedetta diventi uno dei volti di Forlì".

Quinto Cappelli