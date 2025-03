’Forlì for Africa’, domani il video dell’iniziativa benefica

Il video del brano ‘We are the world – Forlì for Africa’, realizzato a gennaio scorso da 30 artisti forlivesi per celebrare i quarant’anni della celebre canzone ‘We are the world’, vedrà la luce su YouTube domani alle 18. L’iniziativa è legata a una raccolta fondi per sostenere il Micap Village, un orfanotrofio che ospita 52 bambine sieropositive in Tanzania, che altrimenti sarebbero state abbandonate senza cure e senza futuro. La struttura è promossa e diretta dalla Fondazione Micap for Children grazie all’impegno di Padre Francis e di Cristiana Flamigni. Il progetto ‘We are the world – Forlì for Africa’ è nato da un’idea di Flavio Pioppelli, direttore della Scuola di Musica Messaggio Musicale Federico Mariotti, attiva sul territorio forlivese ormai da più di trent’anni.

Tale esperienza ha portato alla nascita dell’associazione GranConcerto Aps e alla creazione di un’orchestra composta da insegnanti, allievi e amici, che sarà prossimamente impegnata in altri eventi sempre nel segno della solidarietà. La registrazione di ‘We are the world – Forlì for Africa’ è stata realizzata all’Accademia InArte, le riprese video sono state curate da Andrea Farì, Giuseppe Zanca e Matteo Tassinari che ha eseguito anche l’editing. La parte audio e il mixaggio sono stati affidati a Wolf Studio e ZBest Studio. A rendere il l’iniziativa ancora più emozionante, il video include un contributo speciale: le bambine del Micap Village cantano insieme agli artisti forlivesi, creando un ponte tra due mondi e unendo le loro voci in un unico grande messaggio di speranza. Per sostenere la raccolta fondi è possibile donare al link www.retedeldono.it/progetto/forli-africa-micap-village.

va.pa.