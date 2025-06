Forlì for Africa . Grande musica alla Rocca con ’We are the World’

C’è una canzone che, a distanza di quarant’anni, continua a unire voci e cuori. È ’We are the World’, inno planetario alla solidarietà, scritto nel 1985 da Micheal Jakson e Lionel Richie. Domenica 7 luglio alle ore 21, alla Rocca di Caterina la Scuola Messaggio Musicale Federico Mariotti e l’associazione Gran Concerto Aps daranno vita a un concerto di musica internazionale. Un evento che ripercorrerà i brani più belli degli artisti che furono protagonisti della celebre canzone, come Cindy Lauper, Bruce Springsteen e Bob Dylan. In un climax che raggiungerà il suo apice nel finale con l’esibizione corale proprio di ’We are the world’. "Il progetto è partito a gennaio quando abbiamo registrato il video, poi pubblicato su YouTube – spiega Flavio Pioppelli, direttore della Scuola Mariotti –. Il concerto è il primo di tre eventi che vedranno la luce nel corso dell’estate, dedicati a due cantautori molto amati, Claudio Chieffo e Mina".

L’iniziativa alla Rocca non sarà solo un momento di musica e memoria ma anche un ponte tra Forlì e la Tanzania, tra un palco e un orfanotrofio dove vivono 52 bambine sieropositive dai 4 ai 18 anni. Una parte del ricavato della serata, infatti, sarà devoluto al Micap Village, che accudisce e offre alle piccole la possibilità di crescere sicure e in salute. "Le bimbe – racconta Cristiana Flamigni, presidente di Micap for Children – affette da questa patologia vengono di solito abbandonate dalle famiglie, infatti, sono definite ’morte che camminano’, perchè per loro non c’è futuro. La struttura, gestita da padre Francis, garantisce i medicinali necessari a tenere la malattia sotto controllo, pasti caldi e un’istruzione". L’associazione non profit ha da poco avviato anche il progetto Micap Farm: "Un terreno di sei ettari da coltivare e con spazi per allevare animali – sottolinea Flamigni –. Con il concerto del 7 luglio aiuteremo a costruire un domani migliore per queste giovani".

Forlì for Africa coinvolgerà 30 cantanti forlivesi e una decina di musicisti: "Tanti amici artisti hanno sposato l’iniziativa – spiega Paride Agatensi, uno dei direttori artistici della manifestazione – e nonostante la preparazione sia molto impegnativa non si sono tirati indietro e parteciperanno gratuitamente".

L’evento ha il patrocinio del Comune di Forlì: "Queste sono iniziative importanti che ci fanno capire quanto, a volte, ce la prendiamo per delle sciocchezze – osserva Vincenzo Buongiorno, vicesindaco con delega alla Cultura –. La musica è uno strumento di condivisione e integrazione, valori di cui oggi abbiamo bisogno". L’Amministrazione mette a disposizione il palco della Rocca per le associazioni del territorio: "Spesso sono disincentivate a organizzare eventi a causa della burocrazia e degli alti costi di gestione", conclude il vicesindaco.

I biglietti sono disponibili a 10 euro sulla piattaforma Rete del Dono, al link: https://www.retedeldono.it/progetto/7-luglio-2100-concerto-we-are-world). I bambini sotto i 4 anni non pagano se seduti in braccio a un adulto. Per informazioni: info@scuolamariotti.it.

Valentina Paiano