‘Forlì for Africa’: voci unite sulle orme dei grandi

Forlì ha reso omaggio a una delle notti più iconiche della musica mondiale con un progetto ricco di solidarietà. Il 28 gennaio 1985 grandi artisti come Michael Jackson, Bruce Springsteen e Ray Charles si riunirono per registrare la celebre ‘We Are the World’, per raccogliere fondi a favore della popolazione etiope afflitta da una terribile carestia. Il brano ebbe un grande successo e permise la donazione di oltre 100 milioni di dollari.

Dopo 40 anni, questo potente messaggio torna a vivere con ‘Forlì for Africa – United Artists for Micap Village’. La sera del 28 gennaio, oltre 30 artisti forlivesi si sono riuniti per registrare un emozionante remake della canzone sotto la direzione di Flavio Pioppelli, direttore della scuola ‘Messaggio Musicale Federico Mariotti’. Il coro, accolto negli spazi dell’Accademia In Arte, ha potuto contare sul supporto tecnico di Wolf Studio, Z Best Music per la parte audio e il contributo di Andrea Farì, Matteo Tassinari e Giuseppe Zanca per le riprese video. L’aspetto speciale di questo evento è stata l’integrazione delle voci delle piccole del Micap Village, registrate a Pangani in Tanzania, che verranno mixate con quelle dei cantanti locali. "È stato commovente vedere quanto le bambine si sentissero parte di qualcosa di grande", racconta Cristiana Flamigni, forlivese e presidente dell’organizzazione, che ha curato personalmente la registrazione in Africa.

L’iniziativa è promossa dalla scuola ‘Federico Mariotti’ e dall’associazione Gran Concerto Aps, nuova realtà musicale forlivese. La Fondazione Micap, costituita nel 2017, ha lo scopo di proteggere i diritti dei minori in Italia e in ogni parte del mondo, contribuire all’assistenza psicologica dei piccoli, e fornire soccorso a quanti vivono in condizioni disagiate. L’organizzazione ha già realizzato orfanotrofi in Kenya, in Senegal e progetti di inclusione per ragazzi con autismo. ‘Forlì for Africa’ è un progetto nato per raccogliere fondi per garantire le cure alle bambine orfane e sieropositive del centro tanzaniano, offrendo loro istruzione e una concreta speranza per il futuro. Attualmente la struttura ospita 52 piccole, tra i 4 e i 16 anni, ma il desiderio è quello di ampliarne la capacità di accoglienza. "Forlì ha un cuore grande e con questa iniziativa vogliamo dimostrare che la musica può abbattere le distanze e creare speranza – conclude Flamigni –. Dopo la serata di lunedì, il progetto entrerà nella fase di revisione audio e video, seguita dalla promozione e dalla raccolta fondi per sostenere il villaggio e le sue bambine".

Valentina Paiano