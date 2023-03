‘Forlì Grande Musica’, note mondiali

di Sofia Nardi Sei concerti – tra i quali uno davvero speciale – per la nuova stagione della rassegna ‘Forlì grande musica’, organizzata da Emilia-Romagna Festival e dalla Young Musicians European Orchestra (Ymeo) in collaborazione con il Comune. Tre degli appuntamenti in cartellone fanno parte della serie ‘Genio e gioventù’, programmati alla Sala Sangiorgi (con biglietti a 1 euro) la domenica mattina alle ore 11 e sostenuti anche dal Lions Club Forlì Valle del Bidente. Si inizierà domenica 26 marzo col soprano Elena Salvatori accompagnata dal pianista Marco Santià: eseguiranno brani di Tosti, Frontini, Donizetti, Mascagni, Puccini e Lehàr. Il 2 aprile invece i solisti della Ymeo eseguiranno una delle pagine più monumentali della musica da camera: l’ottetto per archi di Mendelssohn; infine il 16 aprile la violoncellista Giada Moretti e il pianista forlivese Filippo Castelluzzo saranno impegnati in brani di Beethoven e Haydn. Altri due concerti invece avranno luogo presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino (corso Diaz, ingresso gratuito): martedì 28 marzo, alle 21, uno tutto dedicato all’organo con protagonista Fabio Ciofini alle prese con un repertorio che si muove tra il primo ‘700 e l’800 più maturo; venerdì 14 aprile, sempre alle 21, sul palco invece un duo tromba...