’Forlì Grande Musica’: un autunno all’insegna di concerti e danza

Sono quattro gli appuntamenti organizzati da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra che si terranno a Forlì in autunno, dal 27 ottobre al 5 dicembre, con musicisti di altissimo spessore e di fama internazionale che eseguiranno brani di grandi autori. Forlì Grande Musica è un appuntamento molto atteso dai cittadini e avrà come sede, per tre concerti, l’Abbazia di San Mercuriale e per uno (il 12 novembre) dedicato alla danza, la sede sarà il teatro Diego Fabbri.

Il primo concerto si terrà il 27 ottobre, ore 21, e sarà diretto dalla nota musicista Beatrice Venezi che guiderà I Solisti Aquilani nell’esecuzione di brani di Mendelsshon e Cajkovskij. Con loro sarà sul palco Daniele Orlando, primo violino dei Solisti Aquilani, che si esibirà nel concerto in re minore op.48 di Mendelsshon. Il secondo appuntamento si terrà il 12 novembre, ore 21, al teatro Diego Fabbri col Balletto di Roma che eseguirà ‘Astor – Un secolo di Tango’, un omaggio creato nel 2021 per ricordare Astor Piazzolla. Assieme agli otto danzatori sarà presente il il bandoneòn Mario Stefano Pietrodarchi. La coreografia, molto intensa e di grande armonia compositiva, è stata curata da Carlos Branca. Il 24 novembre (ore 21) nell’Abbazia di San Mercuriale si esibiranno ‘I Solisti Veneti’ che presenteranno ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi oltre ad altri brani di Corelli e Geminiani. L’orchestra sarà diretta dal noto direttore Giuliano Carella e sarà presente il violino solista Lucio Degani. I Solisti Veneti hanno al loro attivo più di 6.000 concerti tenuti in oltre 90 nazioni nelle loro più importanti sedi e hanno collaborato coi più importanti artisti come Placido Domingo, Uto Ughi, Salvatore Accardo, Itzaak Perlman.

Chiuderà la rassegna il 5 dicembre, ore 21, nell’Abbazia di San Mercuriale, il concerto di Natale in cui la Young Musicians European Orchestra porterà sul palco il coro ucraino di Bambini Zorynka di Ternopil. Sarà un’occasione di solidarietà per il popolo e per i bambini ucraini in un periodo tanto difficile. Diretto da Paolo Olmi, il concerto avrà come solista Guido Felipe Sant’Anna , vincitore del concorso internazionale di violino ‘Fritz Kreisler’. Anche quest’anno Forlì Grande Musica offrirà a tutti i ragazzi fino a 19 anni di età, la possibilità di accedere ai concerti che si terranno all’Abbazia di San Mercuriale al costo di 1 euro (contattare la segreteria: 0542.25747).

Rosanna Ricci