Forlì, Graziani nuovo ‘pro’: "Esordio e vittoria: il top"

"Esordire è stato molto emozionante, poi abbiamo anche vinto e quindi direi che è andato tutto benissimo", scandisce Giacomo Graziani, terzino sinistro del Forlì classe 2006 che nel match dello scorso venerdì contro la Torres ha calcato per la prima volta in carriera i campi del professionismo. Il giovane difensore, forlivese di nascita e cresciuto calcisticamente nelle giovanili dei galletti, è subentrato al minuto 61 al compagno Spinelli, lui classe 2007 e a sua volta fresco d’esordio nel precedente match con la Ternana.

"Nel complesso in Sardegna è stata una partita po’ sofferta e ce la siamo cavata – continua Graziani – anche se non a modo nostro, perché generalmente siamo abituati più a giocare palla a terra, però in partite così bisogna anche difendersi di squadra". Nell’ultimo mese il Forlì ha collezionato tre vittorie e un pareggio a fronte di una sola sconfitta ed è reduce da tre risultati utili di fila, dopo un inizio altalenante e inevitabilmente un po’ timido. I galletti si sono attestati quindi al quinto posto in classifica, subito dietro compagini blasonate e ambiziose come Arezzo, Ascoli, Ravenna e Ternana. "Il nostro punto di svolta è cominciato proprio da queste ultime partite, all’inizio dovevamo capire un po’ gli equilibri di squadra. Secondo me – spiega ancora il numero 29 forlivese - ultimamente abbiamo trovato anche più solidità. Contro la Torres siamo riusciti a portare a casa una gara complicata, sporca, in cui non si vince solo con il bel gioco".

Nato il 29 giugno 2006, Graziani ha conseguito questa estate la maturità, impegnandosi quindi ad "alternare bene studio e allenamenti", anche se in un modo o nell’altro, sottolinea di essere "riuscito a organizzare tutto" e si dice poi "soddisfatto di come sta andando il campionato. Quest’anno che ho finito la scuola – continua – ho possibilità di dedicare più tempo agli allenamenti, anche fuori dagli orari settimanali con la squadra, cosa che l’anno scorso facevo fatica a fare sia la mattina che la sera".

Il giovane difensore è stato lo scorso anno uno dei protagonisti della cavalcata della compagine di Miramari che ha portato alla promozione in terza serie, collezionando 21 presenze e 1 gol alla seconda stagione da aggregato fisso in prima squadra. Quest’anno invece solo una presenza finora, come detto, nelle prime dieci gare: "Dalla serie D il cambiamento è evidente, ovviamente il livello si è alzato. Ho vissuto con serenità la stagione finora, è normale trovare meno spazio, è una categoria nuova con tanti nuovi giocatori in squadra. Penso solo ad allenarmi ogni giorno – conclude Graziani – e spero di poter trovare più spazio nelle prossime partite per aiutare anch’io la squadra al migliore dei modi".

Nel prossimo turno di campionato il Forlì sarà impegnato sabato sera al ‘Morgagni’ contro il Pineto alle 20.30, poi tre giorni dopo gara in Coppa Italia di serie C sempre in casa: in arrivo l’Arzignano alle 18.