Forlì, il primato ha radici anche in difesa. Già 14 le partite con la porta blindata

Una difesa da record. Per la prima volta nella stagione in corso il Forlì è primo in classifica in solitaria. Una situazione elettrizzante a dieci partite dalla fine della regular season, che fa sognare i tifosi i quali negli ultimi anni, invece, avevano giocoforza dovuto sempre riporre anzitempo le proprie ambizioni di promozione e di gloria nel segno del ‘vorrei ma non posso’.

Uno dei fattori decisivi per questa ‘fuga per la vittoria’ dei biancorossi è senza dubbio la tenuta stagna della difesa biancorossa di mister Miramari, che in particolare grazie a tre difensori centrali della caratura di Mirco Drudi, Lorenzo Saporetti e Luca Sbardella è stata capace di restare imbattuta in ben 14 delle 24 giocate: un dato davvero rilevante.

Inoltre, la porta difesa 23 volte dall’ottimo numero 1 Luca Martelli (più una dal vice Edoardo Colombo) ha incassato appena 15 reti e il reparto difensivo della squadra biancorossa è secondo solo a quello del Ravenna, ormai l’unica avversaria in grado di contendere ai galletti la vittoria finale; una retroguardia, quella giallorossa, che ha visto la palla finire nella sua rete 13 volte.

I ‘Clean sheet’, per dirla all’inglese (appunto partite senza subire gol), quelli del Galletto, si sono rivelati in particolar modo decisivi nelle ultime tre vittorie visto che i ragazzi di Miramari sono stati bravi e concreti nel portare a casa i tre punti col minimo risultato: 1-0 rifilato in sequenza a Tau Altopascio (a lungo capolista del girone), Fiorenzuola e Cittadella Vis Modena.

Fra l’altro, con le dieci giornate ancora in programma, il numero di partite senza reti incassate dai biancorossi si candida a entrare nell’olimpo dei record della storia del club. Ma nei 106 anni della massima squadra calcistica cittadina l’impermeabilità difensiva non sempre ha coinciso col successo finale. Nel campionato di C2 1988-89 il Forlì di mister Franco Varrella chiuse per ben 23 volte, in 34 match, mantenendo inviolata la porta difesa dal portiere Luzi, che si avvalse di compagni di squadra come il libero Daniele Arrigoni, ex difensore del Cesena e poi allenatore di Bologna, Cagliari e Torino, e come Marco Babini, ex Monza e Brescia in serie B. Quella difesa è stata la più imperforabile di sempre del Forlì Football Club. Ma quel record, a causa di 16 pareggi, non fu sufficiente per vincere un campionato nel quale trionfò il Chievo e col Forlì che chiuse solo al sesto posto.

Sul secondo gradino di questa speciale classifica il Forlì della serie D 1974-75. La squadra allenata prima da Gastone Bean, poi da Giuseppe Vavassori, sigillò la porta in 20 gare su 34. Era il primo Forlì del presidentissimo ‘Vulcano’ Bianchi, che si dovette, però, arrendere all’Anconitana, promossa in serie C con 4 punti di vantaggio sui galletti. Poi il Forlì edizione 1992-93, allenato da ‘Lele’ Lucchi, che chiuse ancora una volta in seconda posizione dietro alla Maceratese in serie D subendo solo 20 gol e chiudendo 19 partite, su 34 senza incassare gol.

Spulciando però negli annali la difesa del Forlì a prova di bomba che consentì la vittoria del campionato è stata quella della stagione 1967-68. La squadra di mister Attilio Santarelli vinse il campionato di serie D con 17 ‘clean sheet’ e 20 reti subite. Era il Forlì dei forlivesi con Giacinti tra i pali, Bonadonna, Paglionico, Conti e Ballardini. Un precedente benaugurante per il i galletti di oggi.