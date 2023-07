FORLÌ, Investimenti Stato per Nuovo Carcere, Ex Eridania e Tangenziale

In realtà. caro Livio, questa volta mette insieme molte cose ben diverse fra loro e con situazioni, in tutta onestà, chiaramente non comparabili. Facciamo l’esempio del nuovo carcere: certo, la cassa a cui attingere per completarlo è sempre quella dello Stato, ma il finanziamento necessario qui ha una strada del tutto differente da quella che riguarda il post alluvione; e dopo tanti anni di attesa sarebbe assurdo che adesso non riprendessero i lavori. La Casa di Comunità ai Portici deve essere finanziata invece con i fondi previsti da Stato e Regione per la sanità e compete all’Ausl, quindi siamo anche qui in un altro versante. L’ex Eridania, poi, è ancora una faccenda tutta in embrione: per capire come affrontare i costi del suo recupero ci vorrà ancora tempo. Il terzo lotto della tangenziale invece, fortunatamente, è già finanziato e quindi questa grande progettazione procede adesso per conto suo. E potremmo andare avanti ancora a lungo (restauro del palazzo del Merenda, nuovo blocco del San Domenico per fare altri due esempi), tutte opere e tutti progetti che speriamo proprio vengano finanziati: la città farebbe un bel balzo avanti. Ciò senza nulla togliere, appunto, ai gravissimi danni causati dall’alluvione e alle ingentissime somme che serviranno: risorse che lo Stato è chiamato a mettere nella misura necessaria e nei tempi più brevi possibili, a prescindere dal resto delle opere previste nei territori dei Comuni colpiti.