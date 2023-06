Forlì, lotta a colpi di accetta, il sindaco al questore: "Ora stop al negozio". Zattini manda più vigili

Forlì, 9 giugno 2023 – L’episodio di corso Mazzini, rimbalzando sui social network e su migliaia di telefonini, ha suscitato anche molte reazioni, politiche e non solo. Il sindaco Gian Luca Zattini l’ha definita "terribile aggressione", "situazione fuori controllo": "Nessuno di noi – ha commentato – è disposto a tollerarla. E quando dico ‘nessuno’ intendo amministratori locali, cittadini e forze dell’ordine".

Ieri mattina , quando la vicenda ha cominciato a diventare virale sul web, il sindaco ha contattato il questore Lucio Aprile: "Ho sollecitato l’adozione di provvedimenti rapidi e risolutivi, volti a stabilire l’ordine pubblico e il decoro urbano. È una questione di sicurezza e legalità". È il sindaco a svelare che "al vaglio dell’autorità di pubblica sicurezza c’è, in queste ore, un’ordinanza di chiusura dell’esercizio commerciale. A questo provvedimento ne seguiranno, se necessario, altri e di capillare intensità".

Zattini , nel frattempo, ha "disposto, per quanto di mia competenza, il rafforzamento di controllo e stazionamento degli agenti della polizia locale nel perimetro della galleria Saffi" che "verranno affiancati da Polizia di Stato e carabinieri". Il sindaco, affiancato dal suo vice Daniele Mezzacapo che ha la delega alla sicurezza e alla polizia locale, ha ricordato che "non è questione politica, di destra o di sinistra, ma di sicurezza e legalità".

La politica , in ogni caso, si è inserita nella notizia che ha sconvolto Forlì. Durissimo Jacopo Morrone, cui non basta che "gli organismi competenti", "subito allertati", fossero "già in procinto di assumere iniziative". Per il deputato leghista, "lo scontro all’ultimo sangue" è analogo ad altri episodi accaduti in altre città, e preoccupa semmai che accada anche "in località tranquille come Forlì". I protagonisti, scrive, "sono per lo più stranieri, residenti regolarmente o irregolarmente": si tratta di "una realtà cruda che il miope e falso buonismo della sinistra ha voluto tenere strumentalmente nascosta". Non si tratta, specifica, "di pregiudizi rispetto alla totalità degli stranieri", ma punta il dito contro "abitudini di vita e culture che confliggono con le nostre" e una "superiore propensione al crimine" (non manca una difesa delle politiche migratorie del segretario nazionale Matteo Salvini, "demonizzate da chi ha il paraocchi dell’ideologia terzomondista").

Il gruppo consigliare del Pd, invece, attacca direttamente il vicesindaco leghista Daniele Mezzacapo: "Episodio di inaudita violenza" che si aggiunge "a un lungo elenco di aggressioni vandalismi denunciati dai residenti inascoltati". Le transenne alla galleria si sono rivelate "inefficaci", "politiche fallimentari" rispetto ai cavalli di battaglia della campagna elettorale 2019, perché "mancano controlli" e la zona pare "dimenticata". Sollecita invece "un’attenta analisi da parte delle autorità competenti, forze dell’ordine e pubblica amministrazione" il consigliere comunale del gruppo ‘Centrodestra per Forlì’ Francesco Lasaponara, ricordando che "non è la prima volta che il centro storico di Forlì è teatro d i scorribande, aggressioni, sfide tra baby-gang e regolamenti di conti tra immigrati. E qualche anno fa c’è scappato anche il morto". Anche se l’attuale maggioranza "ha avviato numerose azioni per contrastare questi episodi", ed è "determinata", sollecita pene più severe e "ulteriori iniziative": "Non ci abitueremo mai alla barbarie", conclude.

Parole dure anche da Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì, che teme che prima o poi si trovi "coinvolta una famiglia o un esercente": dunque, "bisogna agire prima che sia troppo tardi". Premette che non vuole attaccare l’amministrazione comunale, "ma è sotto gli occhi di tutti che la situazione stia andando fuori controllo" e, tra l’altro, "non è un bel biglietto da visita per i turisti". La soluzione auspicata è "l’utilizzo dell’esercito per il controllo delle strade" e "delle situazioni più pericolose, per fortuna non tante".