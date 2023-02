Il sindaco è intervenuto sulla questione del documentario tedesco con un post su Facebook. Eccone un estratto.

"In questi giorni mi sono interrogato a fondo – scrive – sul perché Forlì non fosse in alcun modo citata nei ‘50 motivi per amare l’Emilia-Romagna’.

Se ci avessero avvertiti, avremmo suggerito prodotti, luoghi e tradizioni che ci appartengono da sempre e che rendono questa città una vera Passione, un Focolare per il quale sei disposto a tutto e un Rifugio a cui si dedica tempo, energia e denaro.

In ogni caso, non c’è da preoccuparsi. Noi forlivesi non serbiamo rancore. Certo, ci avrebbe fatto piacere rientrare nell’elenco dei ‘50 motivi per amare l’Emilia-Romagna’ e scivolare insieme a Parma, Bologna, Rimini, Ravenna, Ferrara e Modena nel ricco carnet di immagini in onda sulle tv tedesche. Ci limitiamo a prendere atto che non sarà così. In fin dei conti, Forlì non ha bisogno di uno scorcio di visibilità, conteso a 50 mani.

Forlì meriterebbe uno spot tutto suo."