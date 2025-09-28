Forlì, Miramari mastica amaro: "Siamo stati causa del nostro male"

"Siamo stati noi la causa del nostro male", ammette il tecnico del Forlì, Alessandro Miramari, al termine del match perso per 2-1 in trasferta contro il Pontedera. Tutte le reti sono arrivate nel secondo tempo: prima il vantaggio casalingo di Vona, poi il pareggio nel finale di Franzolini e, infine, il gol vittoria dei toscani in pieno recupero con Vitali. "La partita l’abbiamo fatta noi per tutto il tempo, il Pontedera ha giocato praticamente solo di rimessa. Sono transitati 20-30 palloni in area loro – sottolinea Miramari –, però se non fai gol, e d’altra parte concedi anche troppo all’avversario, poi alla fine ti rimane l’amaro in bocca. Il Pontedera ha avuto veramente pochissime occasioni, ma siamo riusciti comunque ad incassare due gol".

Quando il match sembrava indirizzato sul pareggio, al quinto minuto di recupero il Pontedera ha beffato il Forlì, nel frattempo rimasto anche in dieci per l’infortunio di Coveri. Il numero 30 biancorosso era entrato all’intervallo al posto di Farinelli ma ha dovuto abbandonare il campo a ridosso del novantesimo, quando i cambi erano già esauriti. "Purtroppo siamo rimasti in inferiorità dopo un infortunio – scandisce il mister forlivese –, e questo un po’ ci ha modificato l’assetto. Poi abbiamo commesso un’ingenuità in uscita da un calcio d’angolo, abbiamo perso palla e, se pensiamo che su un cross sbagliato la palla si sia infilata nel sette, il gol subìto è proprio una beffa".

Quarta sconfitta stagionale per il Forlì, che cade dopo l’ottima prova vista settimana scorsa contro la Vis Pesaro. Miramari però non si perde d’animo e ribadisce che si tratta di un "campionato equilibrato, con partite che vivono sempre sul filo del rasoio". Poi conclude dicendo che, comunque, "la gara ha avuto un andamento altalenante sotto tutti i punti di vista. Ma alla fine il Pontedera è riuscito a portarla a casa".

Nel prossimo impegno del girone B di Serie C, il Forlì ospiterà al ‘Morgagni’ il Guidonia Montecelio, domenica 5 ottobre alle 17.30.