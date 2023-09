Forlì n’Barba I barber in festa per beneficenza

Oggi a Casa La Corte (via Mattei) a partire dalle 15 si terrà la prima edizione di ’Forlì n’barba’ evento benefico patrocinato dal Comune di Forlì organizzato per raccogliere fondi da destinare alle famiglie colpite dall’alluvione.

L’iniziativa vedrà riuniti amanti della barba e della rasatura tradizionale per uno scopo solidale, tanti gli ospiti prestigiosi del settore barberia come: Luca Dinaro, Patrizio Vagelli e tanti altri. L’evento è stato ideato da Mattia Cuzzoni alias ’Lo stregone della barba’ con la collaborazione di Riccardo La Corte, titolare storico di molte attività del forlivese e non solo.

Ci sarà intrattenimento e l’esibizione di alcuni dei più grandi barber italiani come Paolo Barrasso, Davide Tonelli e Massimo Pannuzzi. Alle 19 è prevista la sfilata di barbe, con una iscrizione simbolica di dieci euro da destinare al fondo di beneficenza che comprende un omaggio per ogni partecipante offerto dai principali sponsor dell’evento quali: Proraso, Ariana e Evans, Omini, DeathGrip Wax e Vikicon. Per informazioni: 0543.780642