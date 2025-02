“Mia figlia piange, Forlì non è più una città sicura”

Forlì, 8 febbraio 2025 – Come sta sua figlia?

“È scossa. Piange in continuazione. Fortunatamente non ha subìto traumi fisici. Però le ripercussioni dentro di sè sono forti. Dovrà andare dallo psicologo”.

Le hanno fatto male certi commenti sui social?

“Molto. Purtroppo capita anche questo al giorno d’oggi. Ma le stiamo tutti vicini. Lei è davvero una brava ragazza”.

Ha ripreso ad andare a scuola?

“Sì, ma per ora gliela portiamo a turno io e mia moglie”.

Forlì è sicura secondo lei?

“No. Ai miei tempi non era così. E io 50 anni, non 150. In centro la sera mia figlia a Forlì non gliela mando. Però qui stiamo parlando di un fatto successo alle 13 d’un giorno feriale in piazza Saffi. Come si fa a pensare che nel centro di Forlì a quell’ora possano succedere certe cose? Spero che questo episodio sensibilizzi tutti, affinché certe cose non accadano più”.

La ragazzina ha 15 anni (16 tra un po’). E il 23 gennaio (non la settimana scorsa come da una prima informativa degli inquirenti) è stata accerchiata, assalita e molestata (palpeggiamenti e insulti) su un autobus da un gruppo di ragazzini, alcuni, forse minorenni. Tutti stranieri. Uno di loro è stato arrestato. Ha 19 anni, originario del Nordafrica (indicazione geografica assai generica, ma gli investigatori non ne hanno fornita una più specifica) e si trova in carcere con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. A parlare adesso è padre della vittima. È sconvolto. Ed è arrabbiatissimo.

Come sono andate le cose?

“Mia figlia conosceva da un annetto circa quello che adesso è stato arrestato. Le aveva fatto la proposta di mettersi insieme. Lei ha rifiutato, anche perché un fidanzatino ce l’ha già. Da quel momento lui l’ha presa di mira”.

In che modo?

“Ogni volta che la vedeva passare in piazza la insultava e la minacciava”.

Cioè?

“Anche frasi pesanti, tipo: ’Ti taglio la gola a te e alla tua famiglia’”.

E lei non vi aveva detto nulla prima dell’ultimo episodio del bus?

“Sì certo, ma non avevamo dato seguito a queste cose, anche per cercare di non esasperare la situazione e per cercare di tenere tranquilla mia figlia”.

Torniamo ai fatti. Cos’è successo in quel 23 gennaio?

“Mia figlia quel giorno era appena uscita da scuola. Erano circa le 13. S’è ritrovata da sola perché la sua amica ha preso un altro bus. Aspettava la sua corsa. Ed è arrivato quel tipo. Era con altri. In tutto setto-otto. Sempre loro. Fanno la spola dalla stazione a piazza Saffi. Hanno cominciato a insultarla. Poi è arrivato il bus ed è salita. Sperava di salvarsi. E invece solo saliti anche quei ragazzi. E il bus era vuoto. Poi è partito, lei ha cercato di scendere subito, ma loro l’hanno accerchiata e hanno sbarrato le uscite. Dopo l’hanno assalita. Insulti, palpeggiamenti. Lei gridava aiuto. Ma il bus proseguiva la sua corsa. Poi per fortuna è riuscita a divincolarsi ed è andata dall’autista. E s’è arrabbiata: “Non sentivi che chiedovo aiuto?“. Sta di fatto che dopo che lei ha raccontato al conducente come stavano le cose lui s’è fermato e l’ha fatta scendere. Loro invece sono rimasti sul bus”.

Poi cos’ha fatto sua figlia?

“Era scossa. Piangeva. Ha chiamato sua mamma. Poi sono tornato a casa io. E siamo andati dai carabinieri a fare denuncia”.

Pensa che l’autista del bus potesse fare qualcosa di più?

“Secondo me sì. Ma capisco la loro situazione che a volte è difficile. Comunque le telecamere hanno registrato tutto”.