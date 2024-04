Forlì non ti fidare della cenerentola . Arriva un Mezzolara ancora vivo

Per provare ad agganciare la zona playoff sul fatidico filo di lana. Domani, con fischio d’inizio alle ore 15, il Forlì di mister Mauro Antonioli ospita un Mezzolara assetato di punti a caccia di una salvezza niente affatto semplice. I galletti, in attesa del responso a riguardo del reclamo in seconda istanza riguardante l’eventuale irregolarità commessa dal Carpi nel match perso (2-1) domenica in Emilia – ricorso presentato ieri –, proveranno a mettere in cascina i tre punti indispensabili per tornare nella zona che conta.

A due giornate dalla conclusione del campionato, al sesto posto e con 49 punti, la caccia grossa dei biancorossi fissa nel mirino la quinta posizione attualmente appannaggio del Victor San Marino che, a quota 51, sarà impegnato domenica sul terreno di gioco del Prato per poi chiudere in casa col Borgo San Donnino in contemporanea con la trasferta dei galletti sul campo dell’Aglianese.

Il Mezzolara arriva a Forlì dopo aver raccolto 4 punti nelle due ultime partite disputate, ma all’ultimo posto a quota 21 col Certaldo. Dopo il risultato ad occhiali in casa dell’Aglianese i bolognesi hanno centrato la vittoria, 3-1, nello scontro diretto con la Sammaurese, successo firmato dalle reti di Benedettini, Alessandrini e Dominici. Una mini serie che ha, in qualche modo, riacceso le speranze di salvezza del club biancazzurro allenato da Fabio Roselli, dedito allo schema 4-3-3, tecnico che da un mese e mezzo ha preso il posto di Romulo Togni.

Magro il rendimento del Mezzolara nelle partite lontane da casa, nelle quali ha raccolto solamente 6 punti, frutto dell’unico blitz messo a segno a inizio campionato in casa del Certaldo (0-2) e di tre pareggi a fronte di ben undici sconfitte. L’attacco della squadra bolognese, con 22 centri, è il penultimo del girone D: peggio solamente quello del Certaldo (18). Uno score simile al rendimento della difesa che, con 46 gol passivi, è la terzultima del girone.

Nella partita d’andata Merlonghi & Co. strapparono un sofferto 2-3, in rimonta, segnando il gol della vittoria allo scadere con Diego Rossi dopo il botta e risposta firmato dalle reti di Bovo e Vassallo per i padroni di casa, Prestianni e Merlonghi per i galletti. La squadra bolognese, fondata nel 1965, rischia di interrompere una serie di partecipazioni consecutive alla serie D che si protrae dalla stagione 2004-05.

Forlì e Mezzolara si sono trovate di fronte partendo dal campionato di D 2000-01 condividendo nove tornei. Nei 17 faccia a faccia tra i due club il bilancio pende a favore dei galletti, grazie a 9 vittorie a fronte di 5 dei bolognesi; tre quindi i pareggi. Fabio Bazzani è stato il giocatore più rappresentativo del Mezzolara, con la cui casacca ha segnato 52 reti; per lui tre gettoni in nazionale e sei campionati in serie A, con 30 reti, con Sampdoria, Lazio, Perugia e Venezia tra il 2001 e il 2007.

Per la gara di domani mister Antonioli avrà a disposizione l’intera rosa ad eccezione del trequartista Bonandi e del centrocampista Ballardini, in infermeria.