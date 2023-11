Forlì Open Music tra matinée e concerti

Torna l’attesissimo festival Forlì Open Music, dal 3 al 5 novembre, in matinée all’Istituto Musicale Masini e in serata ad Area Sismica. Si inizia oggi, alle 10.30 alla sala Sangiorgi (corso Garibaldi, 98), con la conversazione-concerto di Fabrizio Ottaviucci su Ligeti e il suo percorso; a seguire alle 11.30 Paolo Ravaglia ai clarinetti e agli strumenti speciali con la voce di Federico Sanguineti, insieme esploreranno i testi del Sommo Poeta e la nozione di ‘intelletto possibile’.

Si prosegue domani dove alle 11, sempre all’Istituto Musicale Masini, salirà sul palco il sassofonista Edoardo Marraffa che da più di vent’anni lavora sul suono del suo strumento esplorando i confini del potenziale espressivo; questo gli ha permesso di sviluppare sul sax una voce unica, che mantiene un legame molto forte con la tradizione, nonostante il carattere fortemente sperimentale delle sue esplorazioni. Sul palco anche gli studenti del Liceo Canova e dell’Istituto Masini alle prese con la pratica dell’improvvisazione, senza l’uso degli spartiti.

La sera, invece, si aprono le porte di Area Sismica (via Le Selve, 23 località Ravaldino in Monte) dove alle 21 si esibiranno i Kammermusik Trio con Giancarlo Schiaffini al trombone, Errico De Fabritiis ai sassofoni e Luca Trilli al violoncello; nonostante il nome, il gruppo non è proprio un trio di musica da camera, ma si muove in un ambito definibile come jazz non convenzionale, totalmente liberi di improvvisare. Alle 21.30 sarà il turno dei Gleam, un duo composto da Luigi Ceccarelli e Gianni Trovalusci; gli artisti hanno elaborato un percorso di ricerca, composizione ed esecuzione da compiere insieme senza distinzione di ruoli creativi, mettendo in sinergia le loro esperienze di musicisti, ognuno con le sue competenze ma con reciproca interazione.

La serata si chiude con il concerto dei Cadaver Mike, un ‘non-jazznoise duo’ di base a Napoli composto da Eks e Tricatiempo. Sino a oggi, salvo sporadiche eccezioni, non hanno rilasciato musica registrata, concentrandosi esclusivamente su performance dal vivo estremamente intense in cui si alternano ritmi tribali e silenzio. Tra Italia ed Europa hanno condiviso il palco o collaborato con artisti provenienti da contesti eterogenei, quali Alvin Curran, Cadaver Eyes, Prison Religion, John Wiese, Kinlaw & Franco Franco, Ibrahim Owais, Sara Persico, 70FPS e molti altri. Gli eventi all’Istituto Musicale Masini sono gratuiti e aperti a tutti. Area Sismica è un circolo Arci, l’ingresso è riservato ai soci; i concerti hanno un costo di 20 euro per singola giornata e 30 euro se ci si abbona a due serate.

Valentina Paiano