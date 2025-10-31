Forlì Open Music, un weekend all’insegna della sperimentazione

Per il weekend il Forlì Open Music, organizzato da Area Sismica in collaborazione con la Fondazione Masini, entra nel vivo con due giornate dense di musica e sperimentazione alla sala Sangiorgi (corso Garibaldi 98). Domani alle 11.30 inaugurerà la giornata il quartetto Ludus Gravis, che proporrà un programma dedicato a John Cage, Louis Andriessen e brani originali. Alle 12 seguirà Beaks, progetto di Edoardo Marraffa (sassofoni) e Daniela Cattivelli (elettronica).

Nel pomeriggio, alle 18, si esibirà la pianista Margaux Oswald, artista franco-filippina e alle 19 il collettivo Spazio Musica, composto da Sandro Mungianu (clarinetto aumentato ed elettroniche), Sergio Sorrentino (chitarra elettrica ed elettroniche) e Fabrizio Casti (elettroniche), proporrà una sonorizzazione dal vivo del film muto ‘Nosferatu’, capolavoro dell’espressionismo tedesco.

Domenica 2 il festival termina con un programma ricco: alle 11.30 si esibirà il Canto Trio, formato da Marco Colonna (clarinetto basso), Lucian Ban (pianoforte) e Matt Maneri (viola). Alle 12 sarà la volta del trio She’s Analog, composto da Stefano Calderano (chitarra e sound design), Luca Sguera (piano Rhodes e Prophet) e Giovanni Iacovella (batteria, synth e live electronics).

La serata si aprirà alle 18 con il vibrafonista Sergio Armaroli e il britannico David Toop, pioniere della musica sperimentale, che presenteranno il progetto ‘And I Entered Into Sleep’. A chiudere alle 19, sarà Frelosa, ensemble formato da Fred Frith alla chitarra elettrica, Lotte Anker al sax e Samuel Dühsler, alle percussioni. I biglietti per i concerti sono disponibili a 15 euro. Per informazioni: www.areasismica.it.