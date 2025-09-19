Forlì-Palermo anche in inverno, confermata la storica rotta: Ryanair scommette sul Ridolfi

Forlì, 19 settembre 2025 – È confermata anche per l’inverno la rotta Forlì-Palermo, operata da Ryanair. Una buona notizia per il Ridolfi che manterrà anche nei prossimi mesi una delle sue destinazioni più richieste di sempre, per quanto riguarda tanto l’incoming quanto l’outgoing.
La tratta, come ha comunicato Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair, “sarà operata con cinque frequenze settimanali”, mantenendo di fatto il ritmo estivo.
Per lanciare la stagione invernale della rotta, la compagnia irlandese ha lanciato anche una speciale promozione con tariffe a partire da 21.99 euro per viaggiare fino al 18 dicembre, disponibile solo sul sito ryanair.com (soggetto disponibilità).
Ryanair è presente al Ridolfi anche con la tratta su Katowice, in Polonia, mentre su Tbilisi, in Georgia, vola Georgian Airways. Operativa allo scalo di Forlì anche la Air Mediterranean che prevede un volo alla settimana da e per Vienna. Sul sito di Go to Fly, la compagnia gestita direttamente da F.A., invece, non risultano attualmente voli disponibili per la stagione invernale.