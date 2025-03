Forlì piange Giovanni Milanesi: dall’amore per la musica alla carriera da calciatore

Forlì, 20 marzo 2025 – Profondo cordoglio in città per la scomparsa, a soli 59 anni, di Giovanni Milanesi, vittima di un'implacabile malattia.

L’amore per la musica

Tecnico prima della Provincia e poi del Comune di Forlì, impegnato in prima persona nella progettazione di vari lavori pubblici fra cui il parco del Campus, Milanesi era conosciuto in città anche per il suo amore per la musica, che esprimeva da cantante in tante serate nei locali.

Milanesi era apprezzato in particolare per il suo fare sempre gentilissimo, la disponibilità e l'eleganza nei rapporti.

La carriera nel calcio

Da ragazzo aveva intrapreso una buona carriera nel calcio. Cresciuto nella locale Edelweiss Jolly era poi passato nel settore giovanile del Forlì, dove aveva esordito in prima squadra nel campionato di serie C1 nel campionato 1982-83. Poi il prestigioso trasferimento alla Sampdoria a metà degli anni Ottanta, dove divise lo spogliatoio con Vialli e Mancini: lì giocò due gare nella Coppa Italia 1984-85 vinta proprio dai blucerchiati.

Quindi passò per una stagione al Bologna con cui esordì in serie B, prima di tornare al Forlì e poi appendere le scarpette al chiodo.