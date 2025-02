Forlì piange l’ex portiere Pellizzaro

Addio a Giorgio Pellizzaro, uno dei portieri ‘storici’ del Forlì Calcio. Era il bravissimo numero 1 (sulla maglia...) della squadra biancorossa più forte di sempre. Ieri, nella sua Brescia, Pellizzaro se n’è andato all’età di 77 anni. A Forlì fecero epoca le sue parate nella stagione 1979-80: quella di ‘Vulcano’ Bianchi, con Cinesinho in panchina, che portò il Forlì a un punto dalla promozione in serie B che fu appannaggio di Rimini e Varese.

Il portiere (nella foto) arrivò al Morgagni a 32 anni dopo la serie A e B con Mantova, Sampdoria, Catanzaro e Foggia (300 gettoni). Quell’esperienza sembrava l’ultima della carriera, ma dopo quello strepitoso campionato Pellizzaro giocò ancora in B e in C1 col Brescia altri quattro tornei. Appesi i guantoni al chiodo, Pellizzaro è stato per anni allenatore dei portieri, quale fedele collaboratore di Claudio Ranieri, suo compagno di squadra a Catanzaro e attuale tecnico della Roma: tra le altre, insieme sono stati alla Juventus (dove allenò Gigi Buffon), Roma (dal 2009 al 2011), Inter, Chelsea e nel Leicester che poi vinse clamorosamente il titolo inglese. Quella fu l’ultima esperienza per Pellizzaro. La formazione del suo Forlì è ancora mandata a memoria dagli sportivi forlivesi: Pellizzaro; Cilona, Ferri; Remondina, Baldizzone, Melotti; Massi, Luchitta, Fabbri, Tinti, De Falco. E si apriva proprio col nome del portiere scomparso ieri.

Franco Pardolesi