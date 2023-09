Forlì pronta a volare. In cielo e nello spazio con Cheli e Costa

Prosegue il Festival del Buon Vivere. Alle 16.45, nel Salone comunale, si tiene la cerimonia di consegna del ‘Premio educazione alla pace e ai diritti umani’, che verrà assegnato agli ambasciatori di pace e dei diritti umani per le loro opere scritte e grafiche. Alle 16.30 il refettorio dei Musei San Domenico ospita ‘La cultura che cura. Ecorelazioni con gli adolescenti. Obiettivi e attività’; mentre alle 17 alla Cittadella del Buon Vivere c’è l’incontro ‘Con la natura si cresce bene’, letture, filastrocche, disegni e canzoni per insegnare ai bambini a prendersi cura della nostra terra.

Sempre alle 17 ecco ‘Frame by frame’, laboratorio di cinema di animazione per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, con la fumettista e illustratrice Laura Fuzzi. Alle 17 visita guidata a ‘Cesare Majoli fra i primi naturalisti italiani’, condotta da Gabriele Zelli. Nel chiostro del Musei San Domenico, invece, due spettacoli per ragazzi a cura dell’associazione culturale Leo Scienza. Alle 18.30 ‘La salute vien ridendo’: corpo umano, alimentazione e salute, mentre alle 20.30 ‘All’arrembaggio del web: informatica, social e sicurezza’. La serata prosegue alle 18.30 alla Chiesa di San Giacomo con il talk ‘Oro puro’, con lo scrittore Fabio Genovesi, mentre dalle 20 alla Cittadella del Buon Vivere concerto itinerante dei Brass to House, un trio ispirato dalla fusion newyorkese, con al termine l’intervento cabarettistico di Enrico Zambianchi. Alle 20.30, alla Sala San Luigi, ecco lo spettacolo ‘Adolescenti in scena’, condotto dallo psicologo Denis Ceccarelli. Alle 21 alla Chiesa di San Giacomo ‘Strapazzami di coccole’ ci racconta un nuovo modello di relazione, con chiusura alle 22:30 con il dj set di Bangutot. La mattinata di sabato si apre alle 9 alla Chiesa di San Giacomo con ‘Forlì Vola’, 2013-10 years of International Education in Aerospace. Il Campus di Forlì festeggia i dieci anni dall’internazionalizzazione della laurea magistrale in ‘Aerospace Engineering’, con l’astronauta Maurizio Cheli (nella foto) e il pilota acrobatico Dario Costa.

Alle 9.30 al teatro Testori va in scena lo spettacolo nell’ambito del Festival dell’Incontro ‘Alberto Manzi’: storia di un maestro. Dalle 10.30 alle 11.30 al Chiostro dei Musei San Domenico ci sono le letture animate ‘Fantasticando’: leggere per crescere. Dalle 11.30 alle 12.30 al chiostro dei Musei San Domenico il laboratorio ‘Teatrando’, a cura del Centro ‘Diego Fabbri’ con Truccabimbi e le maschere delle emozioni. I bambini lavoreranno in coppia guidati, passo dopo passo, nella realizzazione del trucco sul compagno.

Gianni Bonali